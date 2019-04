I film e le serie TV in arrivo su Netflix nel mese di aprile 2019

Tante novità in arrivo per gli abbonati di Netflix nel mese di aprile 2019, ricco di titoli interessanti sia per quanto concerne i lungometraggi sia dal punto di vista delle serie tv, tra nuovi arrivi e ritorni tanto attesi. Il periodo primaverile si conferma una stagione interessante per la piattaforma streaming e i suoi affezionati.

Tra i film disponibili nel mese di aprile - di cui vi abbiamo mostrato il nuovo trailer - spicca The Silence, in programmazione su Netflix dal 12 aprile. La pellicola racconta la storia di una famiglia che cerca di sopravvivere ad una specie primordiale che invade la Terra e che si è nascosta per decenni nei cunicoli sotterranei del pianeta. I protagonisti raggiungono un rifugio nel quale aspetteranno la fine dell'invasione. Nel cast Stanley Tucci e la giovane star de Le terrificanti avventure di Sabrina, Kiernan Shipka.

Il 19 aprile sarà disponibile Someone Great, film nel quale un'aspirante giornalista musicale lasciata dal fidanzato dopo nove anni di relazione si concede un week-end a New York insieme alle amiche. È Riccardo Scamarcio il protagonista de Lo spietato, disponibile dal 19 aprile sulla piattaforma. Nella Milano del boom finanziario ed economico, Santo Russo, calabrese dell'hinterland meneghino, intraprende la vita del criminale e nel giro di pochi anni diventa mente e braccio armato di una temuta gang.

Tra le serie tv, aprile è il mese del ritorno di Sabrina Spellman con la seconda parte della prima stagione de Le terrificanti avventure di Sabrina disponibile dal 5 aprile. La protagonista dovrà abituarsi ad essere studentessa a tempo pieno dell'Accademia d'Arti Occulte e dovrà affrontare i problemi legati a Madame Satan e Padre Blackwood.

Nello stesso giorno arriverà anche il documentario Il nostro pianeta, mastodontica operazione guidata dal leggendario documentarista britannico David Attenborough.

Il 5 aprile è anche il giorno della nuova serie Quicksand, incentrata sulla storia di una studentessa accusata di aver commesso una strage in una scuola privata di Stoccolma.