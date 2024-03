I film e le serie migliori con Alessandro Borghi da riguardare prima di Supersex

Ormai è uno degli attori di punta del panorama italiano e non solo: Alessandro Borghi è pronto a interpretare Rocco Siffredi su Netflix in Supersex, perciò noi vogliamo consigliarvi i migliori film e serie tv con l'attore da recuperare in vista del nuovo prodotto che lo vedrà protagonista.

Partiamo con il cinema e vi consigliamo subito Non essere cattivo di Claudio Caligari, splendido film che lo vede co-protagonista con Luca Marinelli, tra borgate romane e piccola criminalità di periferia.

Temi simili ma con un respiro più ampio li affronta anche Suburra, dove Alessandro Borghi è uno dei tanti attori in gioco nel film di Stefano Sollima, fra connessioni politiche, giochi di potere e ingerenze criminali a Roma.

Se volete invece Alessandro Borghi nei panni di Stefano Cucchi, per raccontare la tragedia della vicenda, c'è Sulla mia pelle di Alessio Cremonini: qua la nostra recensione di Sulla mia pelle.

Ci spostiamo invece all'epoca di Romolo e Remo con Il primo re di Matteo Rovere, tra proto-latino e un Borghi splendido nei panni di Remo.

Sulle serie tv invece c'è ovviamene Suburra, prequel del film di Sollima in cui Borghi riprende il ruolo di Numero 8.

E se volete vederlo in vesti più internazionali vi consigliamo anche Diavoli, dove Alessandro Borghi recita assieme a Patrick Dempsey, in mezzo agli squali della finanza londinese.

E voi questi film e serie li avete già visti? Diteci la vostra nei commenti, intanto se volete sapere qualcosa di più ecco di cosa parla Supersex con Alessandro Borghi.