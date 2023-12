I film e le serie più cercate nel 2023 su Pornhub

State tranquilli, se avete appena aperto la news va tutto bene, siete in una zona sicura. È una curiosità come tante altre, si parla solo di ricerche su Pornhub, che sarà mai? Pronti a scoprire quali sono i film e le serie più cercate nel 2023? Ovviamente non è nostra responsabilità se in classifica ci sono anche le vostre.

Partiamo dal basso verso l'alto con la quinta posizione di questa classifica che non genererà assolutamente battute, risatine, indici puntati e chi più ne ha più ne metta. Al quinti posto c'è un film che fa del sesso il suo cavallo di battaglia: 365 giorni. Probabilmente la ricerca su Pornhub è solo per praticità, ci saranno i riassunti. Anche perché vista la nostra recensione di 365 giorni forse è meglio vedere solo le scene di sesso.

Quarto posto per infrangere un po' di sogni della nostra infanzia: Harry Potter. Ora, tutti ci siamo un po' innamorati a turno dei vari personaggi, però addirittura cercarli su Pornhub forse è un po' troppo.

Gradino più basso del podio con una sorpresa: Avatar. Evidentemente James Cameron non è pioniere dell'innovazione digitale al cinema, ma pure delle preferenze sessuali del globo. Son soddisfazioni. Noi comunque vi lasciamo la recensione di Avatar - La via dell'acqua perché poi James si arrabbia.

Secondo posto per una serie televisiva che non ha bisogno di presentazioni sul sesso: Game of Thrones. Avete presente i momenti che state guardando quando vostra madre entra in camera? Ecco, sono proprio quelli che la gente cerca su Pornhub.

E al primo posto, ladies and gentlemen, un grande classico per tutte le forme, dimensioni e galassie: Star Wars. Dai robot ai rancor, ce n'è per tutti i gusti, a voi la scelta. E la ricerca.

Ma voi vi aspettavate questa top 5 su Pornhub oppure no? Avete contribuito? Tranquilli, potete commentare senza problemi, l'abbiamo fatto tutti. Commentare, ovviamente.