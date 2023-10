Il film di Scorsese su Gesù non sarà un vero film? Facciamo il punto

Dopo l'incontro con Papa Francesco, lo scorso maggio, Martin Scorsese aveva in mente di girare un altro film su Gesù: a oltre 30 anni di distanza dall'Ultima tentazione di Cristo, la fede attrae a sé, ancora una volta, il regista. Ma stavolta, potrebbe non essere "un vero film" come tutti si aspettano.

Nel nuovo lungometraggio su Gesù, Scorsese sarà anche attore ma con premesse diverse: secondo quanto rivelato dal regista stesso, infatti, sarà (forse) un ibrido tra vari generi e potrebbe uscire dagli schemi di un film tradizionale: "Penso di essere finalmente riuscito a capire cosa potrebbe essere - ha detto Scorsese a Sight and Sound - è una specie di film, ma non sarebbe una narrazione diretta, non sarebbe un documentario, sarebbe una combinazione di cose".

Anche la figura di Gesù potrebbe essere ritratta in maniera non convenzionale: "mi sento a mio agio con l'interpretazione di Shūsaku Endō in Vita di Gesù, l'ho trovato interessante perché considera Gesù come un filosofo, e lo approfondisce da un punto di vista non occidentale", continua Martin Scorsese anticipando sì qualcosa ma non troppo in quanto il film-non-film è ancora nelle primissime fasi di sviluppo ma pare ci sia una concreta possibilità che venga ambientato in epoca moderna.

Intanto Scorsese è al cinema con Killers of Flower Moon: racconto di una pagina nera nella storia dei nativi Osage nel quale prosegue la collaborazione del regista con Robert De Niro e Leonardo Di Caprio.