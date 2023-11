Uno dei film più sconvolgenti della storia del cinema sta per tornare in sala in Italia

Il mese di novembre 2023 ha visto l'uscita al cinema di tantissimi film molto diversi tra loro, ma dicembre 2023 non sarà da meno a cominciare dalla riedizione in 4K di una delle pellicole più sconvolgenti della storia del cinema.

Stiamo parlando di FUNNY GAMES, che è stato selezionato come nuovo titolo della collana I WONDER CLASSICS, la divisione di I Wonder Pictures dedicata alla riscoperta dei classici d’autore: il film, diretto dal regista di culto Michael Haneke (autore de La pianista e Niente da nascondere, due volte e consecutivamente Palma d'oro a Cannes con Il nastro bianco e Amour) è un thriller crudo e affascinante che presenta una potente riflessione sull’impatto della violenza nei media.

La trama, che parte come una normale vacanza al lago per la famiglia composta da Anna, Georg e il loro figlioletto Georgie, deflagra quando due ragazzi dai modi apparentemente cortesi si presentano alla loro porta, dando il via a una spirale di violenza dagli esiti del tutto imprevedibili. Funny Games, presentato a Cannes nel 1997, è uno dei lavori più radicali di Michael Haneke, autore da sempre raggelante e spietato nell'affrontare il tema della crudeltà più o meno ingiustificata e insita nell'animo umano: l’occhio del regista non mitiga alcuna scena, sfidando l’innocenza dello spettatore e costringendolo a prendere posizione su quanto accade nel film.

La sua trilogia composta da Il settimo continente (1989), Benny’s video (1992) e 71 frammenti di una cronologia del caso (1994) descrive le conseguenze della violenza dei media, con il successivo FUNNY GAMES che ne segnò non solo il completamente ma anche il superamento, fornendo un’analisi straniante del genere thriller. Il film è anche noto perché, a dieci anni dalla sua uscita, nel 2007, Michael Haneke ne ha diretto il remake americano shot-for-shot interpretato da Naomi Watts, Tim Roth, Brad Pitt e Brady Corbet.

Funny Games sarà al cinema dal 7 dicembre, distribuito da I Wonder Pictures.