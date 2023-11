Il film su Scarlet Witch si farà? Gli ultimi rumor sull'MCU

Dopo la serie a lei dedicata, i fan vorrebbero un film stand alone su Scarlet Witch, ma quali sono le ultime novità sulla misteriosa pellicola che vedrebbe il ritorno di Elizabeth Olsen all’interno del MCU?

Tra i vari rumour che si rincorrono, secondo il noto scooper, I Marvel Studios pianificano un film come seguito per le avventure di Wanda e tengono d’occhio Jac Schaeffer, la showrunner di WandaVision, per la scrittura e la regia della nuova pellicola. Allo stesso tempo, Sia Wonder Man che Vision Quest saranno probabilmente delle serie limitate standalone, mentre Wiccan rimane in fase di sviluppo come probabile introduzione proprio al film su Scarlet Witch.

Un grande ostacolo al ritorno di Wanda sembra essere proprio Elizabeth Olsen, che aveva detto queste parole a proposito del suo legame con il personaggio: "In particolare negli ultimi quattro anni, la mia produzione è stata solo Marvel. Non voglio... non è che non voglia essere associato solo a questo personaggio. Ma sento davvero che ho bisogno di costruire altre parti per avere un equilibrio. Ho tanta voglia di fare film in questo momento. E spero che alcuni di essi si realizzino nel modo in cui sento di poterlo fare. Ma sì, è qualcosa di cui ho bisogno. Ho bisogno di altri personaggi nella mia vita. Non c'è longevità in un solo personaggio".

Sembra quindi che l’attrice sia concentrata al momento su altri progetti, ma da qui a quando la produzione prenderà il via, non è assolutamente escluso che la star ritorni nei panni della strega scarlatta. Ma quali sono i consigli che ha dato Elizabeth Olsen agli attori che vogliono entrare nell’MCU?