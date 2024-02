Il film su Scarlet Witch si farà? Un insider è sicuro: 'Tra Avengers 5 e 6'

Nonostante le ultime uscite non siano state in grado di replicare quei risultati e quella qualità che hanno contraddistinto per un decennio il maggior numero di opere targate Marvel Studios, le notizie dell'ultimo periodo sembrano aver riacceso nel cuore dei fan la speranza di un ritorno agli "antichi" (si fa per dire) splendori.

Il 2024 sarà un anno all'insegna della morigeratezza per il Marvel Cinematic Universe, con l'uscita di un unico film in sala, invertendo la tanta discussa filosofia del "more is better" adottata nella Fase 4 e, fino a questo momento, nella Fase 5.

Deadpool Vs Wolverine, dai leak iniziali sino al primissimo trailer, sembra essere un vero e proprio sogni ad occhi aperti per gli amanti del Mercenario Chiacchierone e del celeberrimo mutante adamantino; il tanto agognato annuncio del cast de I Fantastici 4 è diventato realtà, alimentando pura curiosità e sano hype per l'attesissimo ed altrettanto importante progetto; last but not least, i rumours su una pellicola sui Midnight Sons diretta da Michael Giacchino stuzzicano, e non poco, l'acquolina degli spettatori, desiderosi di una decisa svolta dark dell'MCU.

Intanto, c'è chi si chiede se e quando rivedremo alcuni iconici personaggi le cui storyline sembrano non essersi concluse in via definitiva: il pensiero non può che non andare alla Scarlet Witch di Elizabeth Olsen, la temibile strega protagonista della saga dai tempi di Avengers: Age of Ultron. La sua ultima apparizione, dopo il formidabile show da solista Wandavision, risale a Doctor Strange nel Multiverso della Follia, pellicola firmata Sam Raimi nella quale Wanda sembrava essere andata incontro alla sua fine. Eppure, la sua apparente morte non ha convinto appieno gli spettatori.

Di recente, sul social X l'utente @hasimi91 ha chiesto, speranzoso, notizie in merito a Wanda Maximoff ad un noto insider, @MyTimeToShineH: a suo avviso, questa storia è tutt'altro che un capitolo chiuso. Nel lasso di tempo che intercorrerà tra Avengers: Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, o dopo l'uscita di quest'ultimo, Kevin Feige avrebbe intenzione di collocare il chiacchierato film su Scarlet Witch! C'è già chi si domanda se avrà un ruolo da villain o da anti-eroina, ma la speranza collettiva è quella di rivedere Elizabeth Olsen rivestire i panni della sua famosa controparte cinematografica.

Sono ancora molti i punti interrogativi in casa Marvel Studios. Uno tra tutti: cosa succederà con Hulk e come verrà gestita la questione in merito ai diritti cinematografici del supereroe? La strada da percorrere è lunga, ma possiamo solo augurarci che la via intrapresa sia quella giusta per riportare il colosso Marvel sui giusti binari ai quali ci ha da sempre fatto abituare.