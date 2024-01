I film per San Valentino da vedere gratis in streaming su Pluto TV

A febbraio la programmazione del canale streaming Pluto TV, il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount, si tinge di rosa e celebra l’amore e tutte le sue storie in occasione della Festa di San Valentino.

Durante il mese degli innamorati, infatti, Pluto TV celebrerà San Valentino con 29 nuovi film disponibili in piattaforma e in programma per tutto il mese di febbraio sul canale Pluto TV Film Romantici: dal 1° febbraio, ogni sera alle 21:00, con un primo appuntamento fissato grazie a Gli ingredienti dell'amore, film nel quale una moglie vuole dare la scossa al suo matrimonio, moscio e sonnacchioso, creando una pozione magica da far ingerire al marito per riaccendere la sua passione.

Il 2 febbraio, va in onda L'atelier dei miei sogni, nel quale l'ambiziosa stilista Skye ha la fortuna di incontrare il bell'imprenditore Kevin, con il quale intraprende un nuovo e originale progetto. Tra i due nasce presto un'intesa. Inoltre, nelle settimane successive arriveranno diversi titoli a tema come Tutta colpa del cioccolato, Sempre nel mio cuore, La ricetta perfetta e Il sapore dell'amore, mentre per chi ai buoni sentimenti preferisce una sana dose di paura, su Pluto TV Horror il 14 febbraio va in onda dalle 22.00 lo Speciale San Valentino con il cult Il giorno di San Valentino - My Bloody Valentine film del 1981 diretto da George Mihalka, uno degli slasher più famosi di tutti i tempi.

Ricordiamo che Pluto TV è un servizio complementare a Paramount Plus, la piattaforma premium di ViacomCBS.