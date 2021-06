Quanti film ha fatto Samuel L Jackson? Scoprite il record della star dell'MCU

Come si fa a non amare Samuel L. Jackson? Il Nick Fury del Marvel Cinematic Universe ha interpretato alcuni dei ruoli più importanti della storia recente della Settima Arte, guadagnandosi di diritto un posto nell'Olimpo degli attori hollywoodiani più richiesti e adorati dai fan di tutto il mondo.

Il pensiero non può, ovviamente, che andare a quei ruoli che l'hanno proiettato nella leggenda: si parte dal Jules Winnfield di Pulp Fiction per finire con il già citato Nick Fury dell'universo Marvel, passando per personaggi immortali come il Mace Windu di Star Wars o gli altri interpretati per l'amico di sempre Quentin Tarantino, su tutti l'odioso Stephen di Django Unchained.

Ma la carriera del nostro non si ferma di certo qui: tra un Jurassic Park e un Kingsman, un Kong: Skull Island e un Glass, il buon Samuel ha messo un bel po' di film in curriculum nel corso degli anni. Ad oggi, infatti, la filmografia dell'attore originario di Washington conta ben 123 film, in una lista che va dall'esordio in Togheter for Days (1972) all'ultimo Hitman's Wife's Bodyguard, in uscita proprio nelle prossime settimane.

E voi, in quali film avete amato la star di The Hateful Eight e Jackie Brown? Diteci la vostra nei commenti! Di recente, intanto, proprio Samuel L. Jackson ci ha svelato i suoi film preferiti.