Quali e quanti sono i film della saga di Predator? Riviviamo il franchise in attesa Prey

Dopo l'anteprima nazionale di Prey al Giffoni Film Festival e quella mondiale al Comic-Con di San Diego, il prequel diretto da Dan Trachtenberg è atteso su Disney Plus per il prossimo 5 agosto: nell'attesa, però, riviviamo insieme la saga di Predator attraverso i film usciti in passato.

Sono 4 i film che compongono il franchise cinematografico di Predator, usciti tra il 1987 e il 2018. Qui sotto l'elenco completo con tutte le informazioni necessarie:

Predator di John McTiernan: primo episodio della saga, con protagonista il grande Arnold Scharzenegger. Il capitolo più famoso (e di gran lunga il più bello), un titolo secco e spietato basato sulla primordiale tematica di uomo contro natura. La storia racconta la vicende di un alieno, appartenente alla razza yautja, arrivato sulla Terra per andare a caccia di esseri umani, che si imbatte in un plotone di soldati americani stanziati in Guatemala. Realizzato con un budget di 15 milioni di dollari, divenne un grande un successo commerciale, incassando 59 milioni di dollari negli Stati Uniti e 98 milioni di dollari a livello globale (erano altri tempi).

Predator 2 di Stephen Hopkins : il film esce nel 1990 ma è ambientato in una Los Angeles del futuro (1997) caduta nel caos e devastata dalla guerra tra gang. Succederà il finimondo quando la città sarà invasa da un gruppo di Predatori. Una curiosità? In una scena durante la quale vengono mostrati, a bordo dell'astronave aliena, i numerosi trofei di caccia dei Predatori, si nota chiaramente lo scheletro di uno xenomorfo, l'iconica creatura della saga di Alien di Ridley Scott.

: il film esce nel 1990 ma è ambientato in una Los Angeles del futuro (1997) caduta nel caos e devastata dalla guerra tra gang. Succederà il finimondo quando la città sarà invasa da un gruppo di Predatori. Una curiosità? In una scena durante la quale vengono mostrati, a bordo dell'astronave aliena, i numerosi trofei di caccia dei Predatori, si nota chiaramente lo scheletro di uno xenomorfo, l'iconica creatura della saga di Alien di Ridley Scott.

: oggi famoso per aver diretto alcuni episodi di Stranger Things, il regista di origini ungheresi nel 2010 provò a rilanciare la saga di Predator con un titolo al plurale che riecheggia il famoso Aliens di James Cameron, con esiti di gran lunga inferiori. Tuttavia il film, scritto da Robert Rodriguez negli anni '90, rappresenta un gran passo avanti rispetto al precedente episodio e infatti venne in gran parte promosso dalla critica: la storia per la prima volta è ambientata lontano dalla Terra e ha luogo su un pianeta artificiale utilizzato dai Predators come tenuta di caccia... The Predator di Shane Black: col quarto episodio della saga, uscito nel 2018 e archiviato come grosso fallimento al box office (nonché di critica, con l'appena il 33% su Rotten Tomatoes), Predator torna a cacciare sulla Terra per migliorare il proprio DNA raccogliendo esemplari umani.

Prey sarà il quinto capitolo della saga, un prequel ambientato 300 anni prima rispetto agli eventi del film del 1987, e uscirà in esclusiva su Disney Plus a partire dal prossimo 5 agosto. Se cercate altri titoli per ingannare l'attesa, sulla piattaforma di streaming on demand troverete anche Alien v Predator e Alien v Predator 2, i famosi e controversi film crossover tra le saghe di Alien e di Predator.