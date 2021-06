Quanti sono i film della saga di Halloween? La complicatissima storia di Michael Myers!

Il trailer ufficiale di Halloween Kills ha scatenato un discreto hype tra le fila dei fan della storica saga cinematografica di Michael Myers, che invece gli eventuali novizi potrebbero voler scoprire in attesa dell'uscita del nuovo film.

Il franchise inizia con Halloween: La notte delle streghe di John Carpenter, primo leggendario capitolo uscito nel 1978 e unico episodio diretto dal regista di culto. Il successo dell'opera portò ad un sequel, Halloween II: Il signore della morte, arrivato nei cinema nel 1981 con una sceneggiatura dello stesso Carpenter. L'anno successivo, nel 1982, uscì Halloween III - Il signore della notte, unico film della saga nel quale Michael Myers è completamente assente ma che presenta ancora Carpenter in qualità di sceneggiatore e produttore.

Dopo l'insuccesso del terzo episodio, Carpenter si allontanò definitivamente dalla saga che proseguì senza di lui: Halloween 4: Il ritorno di Michael Myers, Halloween 5: La vendetta di Michael Myers e Halloween 6: La maledizione di Michael Myers, uscirono rispettivamente nel 1988, nel 1989 e nel 1995, con l'ultimo prodotto dalla Dimension Film, che nel frattempo si era assicurata i diritti della saga. Il franchise 'ricominciò' nel 1998 con Halloween - 20 anni dopo, sesto capitolo della saga che però ignorava gli eventi di Halloween 3, 4 e 5 riallacciandosi direttamente ad Halloween 2 presentando il primo ritorno di Jamie Lee Curtis come Laurie Strode. Questo capitolo ebbe a sua volta un sequel, Halloween: La resurrezione, uscito nel 2002 e ancora con Jamie Lee Curtis nel cast.

Nel 2007 arrivò il controverso Halloween: The Beginnig di Rob Zombie, da considerarsi un remake/reboot/prequel del film originale come per definizione dello stesso autore, al quale nel 2009 seguì un secondo Halloween II, sempre diretto da Zombie ma collegato esclusivamente a The Beginning: questo episodio, tra l'altro, è l'unico dell'intero franchise in cui Michael Myers parla e appare senza maschera (fatto che potrebbe ripetersi Halloween Kills in base alle anticipazioni del trailer).

Nel 2018, infine, è arrivata la volta di Halloween di David Gordon Green: undicesimo film ufficiale del franchise, ignora tutti i capitoli precedenti collegandosi direttamente a Halloween di John Carpenter, del quale è un sequel diretto. A sua volta è anche il primo capitolo di una nuova trilogia che proseguirà con Halloween Kills e che si concluderà con Halloween Ends, in uscita nel 2022.