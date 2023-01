Quale sarà il nuovo film di S Craig Zahler? C'è appena stato un clamoroso cambio di piani!

Quale sarà il nuovo film di S Craig Zahler? L'acclamato autore, che ha firmato forse i migliori b-movie dell'ultimo decennio, a quanto pare sta per tornare con il suo quarto lungometraggio, ma in questi giorni ci sarebbe stato un clamoroso cambio di piani.

A novembre scorso, infatti, era stato riportato che il nuovo film di S Craig Zahler sarebbe stato Hug Chickenpenny, adattamento dell'omonima graphic novel da lui scritta e disegnata presentato come un 'horror in bianco e nero di tre ore girato in stop motion', però nelle ultime settimane il progetto - decisamente inusuale, questo c'è da dirlo - potrebbe essere definitivamente deragliato. A rivelarlo è stato lo stesso Zahler in una nuova intervista con Rolling Stone Germania, nella quale l'autore ha spiegato che neppure i servizi di streaming - solitamente molto aperti anche verso i progetti più eccentrici - avrebbero accettato di finanziare il film, motivo per il quale sposterà la sua attenzione verso un titolo più 'normale' ... sempre entro i suoi standard.

"Per quanto riguarda i finanziamenti, ci siamo guardati intorno nel mercato cinematografico internazionale e abbiamo parlato anche con i servizi di streaming. Molti hanno detto: 'Ah! Il tizio che ha realizzato 'Bone Tomahawk' [qui la recensione di Bone Tomahawk, ndr] e 'Dragged Across Concrete' [qui la recensione di Dragged Across Concrete, ndr] ora vuole realizzare una storia di un orfanotrofio, con una bambola come protagonista?' Non hanno voluto sposare il progetto, probabilmente non hanno l'immaginazione adatta". Il suo prossimo film a questo punto dovrebbe essere "The Big Stone Grid", una storia originale di Zahler che Michael Mann avrebbe dovuto dirigere in precedenza (11 anni fa), descritta da alcuni come un mix tra Se7en e Marathon Man, e che il regista spiega così: "È una storia poliziesca, ma un'esperienza horror."

Zahler ha poi spiegato che "anche in questo caso per me il controllo totale è l'unica cosa che conta: il rispetto della mia sceneggiatura, la scelta di alcuni attori specifici, il final cut. È così che sono riuscito a realizzare i miei tre film precedenti, ed è per questo motivo che non ho potuto fare Hug Chickenpenny, sfortunatamente."

