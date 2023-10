Quanti film hanno fatto insieme Robert De Niro e Martin Scorsese? In attesa del nuovo Killers of the Flower Moon targato Apple TV+, ecco l'elenco completo delle opere partorite da uno dei sodalizi più famosi della storia del cinema.

Mean Streets: 1973, film crime ambientato nelle strade di Little Italy, a New York, dove un gruppo di ragazzacci più o meno perdigiorno e più o meno violenti cerca di farsi strada tra il degrado di una metropoli sempre più senza speranza. Taxi Driver: 1976, film vincitore della Palma d'oro che racconta la storia di un tassista psicopatico dal dubbio codice morale che che prima tenta di conquistare una giovane attivista politica, poi tenta di assassinare il politico per cui lei lavora e infine si improvvisa giustiziere e angelo custode di una prostituta bambina. New York New York: 1977, commedia musicale romantica che racconta la storia d'amore tra un sassofonista e una cantante. Toro Scatenato: 1980, la storia del pugile Jake LaMotta, per il quale Robert De Niro ottenne il suo secondo Premio Oscar, il primo come attore protagonista dopo quello come non protagonista vinto con Il padrino: Parte 2. The King of Comedy: 1983, la storia - che avrebbe fornito non poca ispirazione a Joker di Todd Phillips, che non a caso include proprio De Niro nel cast - di un aspirante cabarettista sempre più ossessionato dal comico di successo che ha incontrato per caso. Ne diventerà prima lo stalker e poi il rapitore. Quei bravi ragazzi: 1990, gangster movie epocale adattamento del romanzo di nonfiction 'Il delitto paga bene' di Nicholas Pileggi, a sua volta basato sulle vicende del pentito Henry Hill. Cape Fear: 1991, thriller horror da home-invasion nel quale uno psicopatico maniaco inizia a perseguitare una tranquilla famiglia americana. Casino: 1995, apice del cinema scorsesiano e 'sequel ideale' di Quei Bravi Ragazzi, adattamento di un altro libro di Nicholas Pileggi - 'Casino: Love and Honor in Las Vegas' - che racconta le attività criminali dei mafiosi statunitensi Frank "Lefty" Rosenthal e Anthony "The Ant" Spilotro nel mondo dei casinò della Las Vegas degli anni ottanta. The Irishman: 2019, blockbuster da quasi 250 milioni di dollari di budget e adattamento del libro del 2004 'I Heard You Paint Houses' di Charles Brandt, racconta la storia del camionista Frank Sheeran (De Niro) che diventa un sicario coinvolto con il mafioso Russell Bufalino (Pesci) e la sua famiglia criminale nell'omicidio del potente sindacalista Teamster Jimmy Hoffa (Al Pacino). Il film è anche la quarta collaborazione tra Al Pacino e Robert De Niro. Killers of the Flower Moon: 2023, adattamento del romanzo di David Grann sulla vera storia degli omicidi della Osage Nation, avvenuti nell'Oklahoma degli anni '20. Il film è anche la prima collaborazione in assoluto al cinema tra Scorsese, De Niro e Leonardo DiCaprio, altro attore col quale il regista ha stretto un sodalizio particolarmente fruttuoso nel corso della sua carriera.

In totale, dunque, Martin Scorsese e Robert De Niro hanno realizzato 10 film, una cifra tonda raggiunta proprio con Killers of the Flower Moon. Tecnicamente si potrebbe far salire il conto a 11, includendo nell'elenco anche il cortometraggio The Audition (che include anche Leonardo DiCaprio).



Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Killers of the Flower Moon: il film uscirà in Italia dal 19 dicembre.