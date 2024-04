In quali film rivedremo Sydney Sweeney? I prossimi progetti dell'attrice

Quali sono i prossimi film di Sydney Sweeney? Dopo il flop di Madame Web e il grande successo di Tutti tranne te, scopriamo insieme in quali progetti rivedremo la star di Euphoria e The Voyeurs.

Uno dei primi titoli da tenere d'occhio è Immaculate, chiacchieratissimo horror nunsploitation presentato al South by Southwest Film Festival e diretto da Michael Mohan, che aveva già lavorato con la star nell'ottimo thriller erotico The Voyeurs: il film è già uscito negli USA ma è ancora in attesa di una data per il mercato italiano, nel quale dovrebbe arrivare nel corso della prossima estate.

Un altro progetto ad uscire nel 2024 è il thriller fantascientifico Echo Valley, prodotto da Ridley Scott, diretto da Michael Pearce, scritto da Brad Ingelsby e interpretato anche da Julianne Moore e Domhnall Gleeson: la storia è in gran parte sconosciuta (sappiamo che è ambientata in fattoria nel sud della Pennsylvania) così come la data d'uscita, ma il film arriverà su Apple TV+.

Più lontano invece è il remake di Barbarella, attualmente in sviluppo in casa Sony Pictures e secondo le voci assegnato al regista Edgar Wright, per il quale però non si conosce né la data d'inizio riprese né quella d'uscita. Infine, sempre in casa Sony, si parla di un possibile ruolo di Sydney Sweeney come Gatta Nera in Spider-Man 4, nuovo film del MCU co-prodotto dai Marvel Studios, ma per il momento si tratta appunto solo di voci di corridoio.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, restate sintonizzati sui canali di Everyeye.

DUNE: PARTE DUE 1 (4K Ultra HD è uno dei più venduti oggi su