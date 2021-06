Quanti sono i film di Ritorno al Futuro? Riviviamo insieme una saga cult!

Passano gli anni, ma la saga di Ritorno al Futuro non passa mai di moda: la serie di film con Michael J. Fox e Christopher Lloyd è ormai una di quelle opere impossibili da estirpare dal cuore dei fan, con il suo status di cult ormai consolidato da circa quattro decenni di vera e propria venerazione.

Ma cosa c'è da sapere sui film diretti da Robert Zemeckis? In primis il loro numero: Ritorno al Futuro, per quei pochi che ancora non lo sapessero, è una trilogia partita nel 1985 con il primo film della saga e proseguita nel 1989 (Ritorno al Futuro - Parte II) e nel 1990 (Ritorno al Futuro - Parte III).

Il film apripista vede i nostri sperimentare per la prima volta il viaggio nel tempo grazie alla macchina del tempo inventata da Doc (Christopher Lloyd): Marty (Michael J. Fox) viaggia quindi fino al 1955, arrivando addirittura a conoscere i suoi genitori da giovani e rischiando addirittura di far innamorare sua madre!

Nel secondo capitolo Marty parte invece alla volta del futuro con l'obbiettivo di impedire al suo futuro figlio di partecipare a una rapina: naturalmente le cose si metteranno male e il nostro finirà per stravolgere completamente la propria timeline. Nel terzo e ultimo capitolo si torna invece a zonzo per il passato, con Marty che si avventura nel vecchio West per salvare la vita a Doc, che nel frattempo si è ritirato da quelle parti per godersi la meritata pensione.

Anche voi fate parte dei fan che hanno visto e rivisto la trilogia di Robert Zemeckis? Qual è il vostro capitolo preferito? Diteci la vostra nei commenti! Ecco, intanto, con quali film vi suggeriamo di festeggiare i 60 anni di Michael J. Fox.