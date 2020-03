Tutti i film rinviati o messi in pausa a causa del Coronavirus

Il lockdown imposto dalla pandemia di Coronavirus si sta espandendo in queste ore a tutto il mondo, e nella settimana che sta terminando sono state decine le produzioni hollywoodiane e non che hanno dovuto interrompere le riprese, o le uscite già fissate rimandate all'improvviso.

Proviamo a fare il punto della situazione in questo articolo, nel quale vi segnaliamo tutti film bloccati o rimandati a causa del Coronavirus. Qui sotto potete trovare i due rispettivi elenchi:

Produzioni in corso bloccate

The Batman di Matt Reeves

The Little Mermaid

Home Alone

Peter Pan & Wendy

Shrunk

The Last Duel di Ridley Scott

Marvel's Shang-Chi

Nightmare Alley di Guillermo Del Toro

Jurassic World: Dominion

Flint Strong

Progetto senza titolo di Billy Eichner

The Man From Toronto

Shrine

The Nightingale

Vengeance

The Secret Garden

Bros

Elvis Presley biopic

Red Notice

Mission: Impossible 7-8

Naturalmente nella maggior parte dei casi si è trattato di interruzioni dovute a misure precauzionali, mentre il biopic su Elvis diretto da Baz Luhrmann e il cinecomic Shang-Chi hanno dovuto interrompere le riprese per cause di forza maggiore, col co-protagonista Tom Hanks risultato positivo al Covid-19 e il regista dei Marvel Studios Destin Daniel Cretton in attesa dei risultati del test.

Film in uscita rinviati

No Time To Die

Peter Rabbit 2

Slay the Dragon

The Lovebirds

A Quiet Place 2

Fast & Furious 9

Mulan

Antlers

New Mutants

Per il momento resiste Black Widow, per il quale però gli addetti ai lavori si aspettano da un giorno all'altro un eventuale annuncio di slittamento: l'uscita, lo ricordiamo, è prevista per il 29 aprile in Italia e l'1 maggio negli USA.