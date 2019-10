I film di Rick Grimes esploreranno 'altri mondi' di The Walking Dead

Ad oggi Pollyanna McIntosh è l'unica star di The Walking Dead ad essere stata confermata nei film di Rick Grimes, e proprio l'attrice nelle scorse ore ha rivelato qualche dettaglio inedito sulla curiosa trilogia con Andrew Lincoln.

L'interprete di Anne ha rivelato che i film esploreremo "altri mondi" dell'universo di TWD, e che riveleranno cosa è successo dopo a scomparsa di Rick.

Come saprete, l'avventura di Andrew Lincoln come protagonista della serie AMC si è conclusa con la stagione 9, al termine della quale però il suo personaggio non è morto, con gran sorpresa dei fan: Rick, ferito, è stato portato via dalla Virginia a bordo di un misterioso elicottero che appartiene ad un'organizzazione conosciuta ad oggi solo come "CRM", il cui simbolo a tre cerchi rappresenta tre civiltà diverse sorte nell'era post-apocalittica.

“Dobbiamo sapere cosa è successo a Rick. Ci sono molti altri mondi da conoscere", ha detto la McIntosh durante un'apparizione al Fandemic Tour di Houston. "Sono previsti tre film e avrebbe senso che Anne, abbia un ruolo nel primo capitolo. Sarà un'uscita in sala, il che è fantastico."

