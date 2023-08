In quali film recita Tarantino? Tutti i cameo del regista

Se c'è una chicca nel cinema di Quentin Tarantino sono i suoi cameo nei film che dirige. A volte personaggi piccoli mentre altre lo vediamo in ruoli anche più estesi. Ma ve li ricordate tutti i suoi cameo? Siamo pronti a raccontarveli.

Cominciamo con Le iene in cui Quentin Tarantino è Mr Brown, uno dei membri della banda pronta a rapinare la gioielleria. Lo vediamo all'inizio durante il celeberrimo dialogo alla tavola calda e poi finisce ucciso dalla polizia durante la rapina.

In Pulp Fiction è Jimmie Dimmick, il proprietario della casa da cui Jules e Vincent vanno per liberarsi del cadavere nella loro macchina. La cosa più divertente di tutte è che a differenza di tanti altri suoi cameo in questo caso non muore. Però sapevate che Tarantino ha scritto il personaggio di Jules in Pulp Fiction apposta per Samuel L. Jackson?

E in Jackie Brown? Quentin Tarantino c'è anche in questo film, persino se non si vede. Ha infatti registrato il messaggio vocale di una segreteria telefonica che dice "hai un nuovo messaggio".

In Kill Bill Volume 1 potrebbe essere un po' più nascosto ma torna a farsi uccidere come piace a lui. È infatti uno degli 88 folli la cui gola viene tagliata da Beatrix. Così capite anche perché non ha fatto un cameo nel Volume 2.

In Grindhouse invece lo vediamo nel ruolo del bartender Warren, che si siede al tavolo con Arlene e le altre pronto a farsi shot con loro.

Poi arriva il genio con Bastardi senza gloria, visto che Quentin Tarantino fa un doppio cameo. Prima come nazista a cui viene fatto lo scalpo nella scena che introduce l'Orso Ebreo. E tra l'altro Tarantino aveva fatto arrabbiare Eli Roth apposta. Poi come americano nel film-nel-film che i nazisti guardano.

Quentin Tarantino ci ha preso gusto con i cameo doppi e in Django Unchained prima è uno del gruppo che si lamenta della fattura e scomodità delle maschere. Poi fa il minatore australiano Frankie, quello che esplode con la dinamite.

Niente cameo visibile in The Hateful Eight perché qui Tarantino si è ritagliato il ruolo di narratore, raccontando vari aneddoti al pubblico.

Anche in C'era una volta a Hollywood subito non lo vediamo ma sentiamo la sua voce. È l'annunciatore di Bounty Law ma poi alla fine lo troviamo come regista della pubblicità delle sigarette Red Apple.

E voi ve li ricordavate tutti questi cameo? Qual è il vostro preferito di Tarantino nei suoi film?