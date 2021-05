Quanti sono i film di Rambo? Scopriamo la guerra di Sylvester Stallone

Dopo una vita ad averli interpretati, scritti e anche diretti in più di un'occasione, Sylvester Stallone ha deciso tra il 2018 e il 2019 di chiudere definitivamente i conti con i suoi due personaggi più iconici e amati, che sono ovviamente il pugile Rocky Balboa e il veterano del Vietnam con PTSD John Rambo.

A quanto pare, infatti, l'età di Sly avrebbe giocato un ruolo fondamentale sulla sua decisione, al momento irreversibile, dato che è stato confermato che non scriverà né interpretare ad esempio Rocky nell'annunciato Creed III diretto da Michael B. Jordan. Per quanto riguarda invece Rambo, anche il personaggio è stato accantonato due anni fa nell'ultimo capitolo del franchise, per la precisione il quinto.



La saga di Rambo è infatti iniziata nel 1982 nell'omonimo film di Tedd Kotcheff, basato sul romanzo di David Morrell e adattato per il grande schermo direttamente da Stallone. Rivelatosi un enorme successo di critica e pubblico, già nel 1985 il titolo venne seguito da Rambo 2 - La vendetta diretto da George Pan Cosmatos, e poi nel 1988 da Rambo III di Peter MacDonald.



Dopo una lunga pausa di 20 anni, nel 2008 uscì poi John Rambo scritto diretto e interpretato dallo stesso Stallone, e questo sarebbe dovuto idealmente essere il capitolo conclusivo della storia di Rambo, che lo vedeva nel finale tornare nella sua fattoria.



Dato che Sly sentiva però il bisogno di un addio più definitivo e preciso, nel 2019, 11 anni dopo, ha scritto e interpretato Rambo: The Last Blood di Adrian Grunberg, che già dal titolo ha subito trasmesso l'idea di chiusura definitiva, come poi è stato.