Tutti i film di Quentin Tarantino dal peggiore al migliore

In attesa di The Movie Critic, che secondo quanto dichiarato da lui stesso sarà il suo ultimo film, ripercorriamo la carriera di Quentin Tarantino elencando i suoi nove film dal peggiore al migliore.

Posto che chi scrive reputa di non aver ancora visto un brutto film a firma di Quentin Tarantino, ricordiamo che il 'gioco' delle classifiche è come ogni cosa sempre soggettivo e fa riferimento ai gusti, al profilo e alla formazione storici, stilistici, culturali di chi la stila, pertanto vi invitiamo a dirci la vostra classifica dei migliori film di Quentin Tarantino nello spazio dedicato ai commenti:

09) The Hateful Eight

08) Django Unchained

07) A prova di morte

06) Le iene

05) Kill Bill

04) Jackie Brown (qui il nostro Everycult su Jackie Brown)

03) Pulp Fiction (qui il nostro Everycult su Pulp Fiction)

02) Bastardi senza gloria (qui il nostro Everycult su Bastardi senza gloria)

01) C'era una volta a Hollywood (qui per rivivere le tre migliori scene di C'era una volta a Hollywood)

Nel corso della sua carriera, Tarantino ha ricevuto tre nomination agli Oscar come miglior regista (per Pulp Fiction, Bastardi senza gloria e C'era una volta a Hollywood), due nomination agli Oscar per il miglior film (Pulp Fiction e C'era una volta a Hollywood), e due nomination agli Oscar per la miglior sceneggiatura originale (Bastardi senza gloria e C'era una volta a Hollywood), vincendo due volte l'Oscar per la miglior sceneggiatura originale (per Pulp Fiction e per Django Unchained). Il suo film più nominato agli Oscar ad oggi è C'era una volta a Hollywood, con ben 10 nomination contro le 8 del precedente Bastardi senza gloria.

The Movie Critic riuscirà a fare di meglio? E dove andrà a piazzarsi in un'ideale classifica dei migliori film di Tarantino? Lo scopriremo solo nei prossimi anni...