Quali sono i film preferiti di Zack Snyder? Il regista di Rebel Moon si racconta

Quali sono i film preferiti di Zack Snyder? In vista del debutto su Netflix del suo nuovo film Rebel Moon, l'autore è stato intervistato da Letterbox per rivelare i suoi quattro film del cuore.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, Zack Snyder ha partecipato al celebre gioco organizzato da Letterbox, che è solito intervistare registi, attori e altre personalità di Hollywood circa i loro film preferiti. L'autore di 300 e Watchmen in passato è stato molto aperto circa le sue passioni e non ne ha mai fatto un misterio, ribadendole anche in questa occasione:

Star Wars: "Devo dire Star Wars per forza, per uno della mia generazione, per chi era in giro nel 1977, insomma, sei costretto a dire Star Wars. Potresti dire Tarkovsky, ma mentiresti giusto? Star Wars è Star Wars." All that jazz: uscito poco dopo Star Wars, nel 1979, film diretto da Bob Fosse e interpretato da Roy Scheider e Jessica Lange, venne presentato al Festival di Cannes 1980 e vinse la Palma d'oro come miglior film ex aequo con Kagemusha - L'ombra del guerriero di Akira Kurosawa. Excalibur: fantasy sulla storia di Re Artù che Zack Snyder ha citato numerose volte come uno dei suoi film preferiti, sia nelle interviste sia con omaggi e riferimenti inseriti nei suoi film. Velluto blu: storico neo-noir scritto e diretto da David Lynch.

