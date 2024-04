Quali sono i film preferiti di Keanu Reeves? Ecco i titoli che la star vi consiglia

Quali sono i film preferiti di Keanu Reeves? Dopo aver ammirato il nuovo taglio di capelli di Keanu Reeves, scopriamo i suoi gusti cinematografici in questo elenco di film da vedere consigliati direttamente dalla star dei franchise di Matrix e John Wick.

In una vecchia intervista con Esquire in occasione dell'uscita del suo film Matrix Resurrection, infatti, all'attore di Speed, Dracula e Point Break è stato chiesto di elencare i suoi film preferiti di sempre, quelli che vorrebbe consigliare ai suoi fan, ed è composta da un mix di pellicole del cuore e pellicole che l'attore considera imperdibili.

I titoli scelti da Keanu Reeves sono i seguenti:

The Neon Demon

Arancia meccanica

Rollerball

Il mucchio selvaggio

Dr. Strangelove

Seven Samurai

Amadeus

Rosencrantz & Guildenstern Are Dead

The Evil Dead

Raising Arizona

The Big Lebowski

La Femme Nikita (the French version)

The Professional

Young Frankenstein

Blazing Saddles

Monty Python and the Holy Grail

The Outlaw Josey Wales

The Road Warrior: Mad Max 2

Ricordiamo che Keanu Reeves potrebbe tornare alla regia con l'action BRZRKR, film attualmente in lavorazione per la piattaforma di streaming on demand Netflix e tratto dall'omonimo fumetto creato e scritto dall'attore, incentrato su un mercenario immortale che nel corso dei secoli ha messo in vendita i suoi letali servizi al miglior offerente.

Sarebbe la seconda regia per Keanu Reeves, dopo Man of Tai Chi del 2013.

