Quanti sono i film di Pinocchio? Alla scoperta del Pinocchio Cinematic Universe

Pinocchio di Robert Zemeckis arriva oggi su Disney Plus in occasione della celebrazione del Disney Plus Day 2022, che vede l'esordio in catalogo di tantissimi contenuti esclusivi. Per l'occasione, vi chiediamo: quanti sono i film di Pinocchio?.

Ebbene, stiamo parlando di un vero e proprio Pinocchio Cinematic Universe: tra film e serie tv, live-action e animazione, e contando anche AI Intelligenza Artificiale di Steven Spielberg (dichiaratamente basato sulla storia di Carlo Collodi) esistono infatti ben 30 diverse versioni della storia di Pinocchio.

Contrariamente a quanto si possa pensare, la prima non è quella del Pinocchio Walt Disney uscita nel 1940 bensì il film live-action The Golden Key, uscito nel 1939 e prodotto in Russia per la regia di Aleksandr Ptushko, uno dei registi russi più famosi nel campo dell'animazione. Sempre dalla Russia arrivò il film animato The Adventures of Buratino, del 1959, mentre dalla Bielorussia nel 1975 venne realizzata una mini-serie tv musical con un titolo identico, The Adventures of Buratino, questa volta però in forma di live-action.

L'opera più famosa degli anni '70 legata a Pinocchio è quella di Luigi Comencini, uscita nel 1971 in cinque parti trasmesse dalla Rai, mentre tra gli adattamenti più particolari ricordiamo anche il fantascientifico Pinocchio 3000 e addirittura l'horror Pinocchio's Revenge, su un avvocato che trova un burattino seppellito con il precedente proprietario, un bambino ucciso dal padre (e il burattino, neanche a dirlo, è maledetto, cosa che porterà parecchie sventure all'avvocato e alla figlia di otto anni). Un'altra opera Disney poco conosciuta su Pinocchio è il musical Geppetto, uscito nel 2000 per il circuito direct-to-video, mentre tra le più recenti e acclamate è quella di Pinocchio di Matteo Garrone, uscito nel 2019 quasi due decenni dopo il contestato Pinocchio di Roberto Benigni.

Il prossimo appuntamento con la fiaba di Collodi sarà su Netflix, a dicembre, con Pinocchio di Guillermo Del Toro, che già promette di essere diverso da tutti gli altri adattamenti: in stop-motion, la storia è una reinterpretazione della storia originale trapiantata ai tempi del fascismo.

