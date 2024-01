Quali sono i film che fanno sempre piangere Ryan Gosling e Margot Robbie?

Tutti noi abbiamo quel film che ci fa piangere sempre, con quella scena o quel momento davvero da lacrime. E ovviamente pure Margot Robbie e Ryan Gosling non sono da meno, perché anche loro sanno qual è la pellicola che li fa piangere.

Durante un’intervista doppia è stato raccontato a Ryan Gosling e Margot Robbie che The Notebook è il film in cima alla classifica per quanto riguarda i pianti, quello che quasi tutti indicano come strappalacrime per eccellenza.

Ryan Gosling invece non è d'accordo, dato che per lui la scelta cade su The Elephant Man, uno dei capolavori di David Lynch, storia vera di John Merrick, uomo affetto dalla sindrome di Proteo. Gosling dice che è proprio questa pellicola a farlo piangere sempre.

Margot Robbie invece conferma la statistica di The Notebook, ha pianto anche lei: “È impossibile che io non pianga guardando quel film, non importa quante volte io lo veda”. Si conosce talmente tanto bene che ferma il film prima che arrivi la parte triste proprio per evitare di piangere. Comunque Margot Robbie è anche ossessionata da un film con Brad Pitt.

Però Robbie ha aggiunto anche un altro grande classico della lacrima: Titanic, ovviamente la scena finale della morte di Jack Dawson. Ryan Gosling invece preferisce un altro momento, cioè quando uno dei passeggeri che si lancia di sotto colpisce l’elica della nave.

E invece qual è il film che vi fa piangere sempre? Ditecelo nei commenti, noi però vi chiediamo: sapete perché Ryan Gosling non vuole che le sue figlie vedano Barbie?