Di quale film si pentí Robin Williams? 'Sembravo una balena che scorreggia'

Un giovanissimo Robin Williams si è buttato a capofitto nei cinecomic quando i cinecomics erano molto diversi da come li conosciamo oggi. Già con l'animo visionario che ha caratterizzato la sua carriera cinematografica, l'attore si cimentò in una grande sfida per l'epoca ma senza apprezzare quell'iconico personaggio dei fumetti. <

Robin Williams, infatti, fu protagonista di Popeye - Braccio di Ferro ispirato all'omonimo personaggio creato da Elzie Crisler Segar sulle strisce a fumetti e poi sbarcato in televisione. La commedia musicale, diretto da Robert Altman e prodotta da Paramount Pictures e Walt Disney Productions, segue le vicende dello scorbutico Braccio di Ferro, interpretato proprio da Robin Williams, e della sua fidanzata Olivia a cui da il volto Shelley Duvall.

Ma l'attore, secondo quanto riportato da Dave Itzkoff nel bestseller Robin, inizialmente non voleva accettare il ruolo. Fu d'ispirazione Superman di Christoper Reeve (sapevate che il mantello usato da Reeve è il più costoso nella storia dei supereroi?) che stimolò l'attore a prendere parte a Popeye - Braccio di Ferro convinto che il film di Altman potesse eguagliare Superman entrando di diritto nella nuova era dei cinecomics. Il destino di Popeye fu piuttosto sfortunato: il film ottenne risultati mediocri, lontani dall'aura di successo che sognava Williams.

Come se non bastasse, per l'attore fu una vera tortura tentare di imitare la voce di Braccio di Ferro con l'intonazione del suo doppiatore originale Jack Mercer: "Ho dovuto doppiare quel film due volte… - ha detto Williams a Rolling Stones - perché la gente non riusciva a capire quello che dicevo. Sembravo un'orca assassina che scoreggia in una galleria del vento".

Il primo film sfortunato nella carriera di Robin Williams ha spianato la strada ai grandi successi dell'attore: se volete sapere cose ne pensiamo nel film di Robert Altman potete leggere la nostra recensione di Popeye - Braccio di Ferro.