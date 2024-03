Il film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio arriva ad agosto in IMAX!

Paul Thomas Anderson sta per tornare: il suo nuovo film, di cui al momento non si conosce il titolo, ha già una data di uscita. Nel cast grandi nomi come Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Wood Harris, Alana Haim e Chase Infiniti. Ma quando arriverà in sala la pellicola del regista di Magnolia, Il Petroliere e Licorice Pizza?

La data di uscita del film è prevista per l'8 agosto 2025, e Warner Bros. ha già alzato le aspettative alle stelle definendo il decimo lungometraggio di Paul Thomas Anderson come un "film evento". Al momento non si sa altro, se non i dettagli sulla trama rivelati da Anderson stesso: uno su tutti l'ambientazione contemporanea della storia. Una novità rispetto ai film precedenti, tutti ambientati in epoche passate, ad eccezione di Ubriaco d'amore del 2002.

Questo nuovo film segna la prima collaborazione tra DiCaprio e Anderson e il ritorno di diversi attori presenti in Licorice Pizza (qui la recensione di Licorice Pizza), come Alana Haim e Sean Penn. Licorice Pizza, ambientato nella California degli anni '70, ha ricevuto grandi consensi da parte della critica e ben tre nomination agli Oscar: tuttavia non ha ottenuto grandi risultati al botteghino, incassando soltanto 33,2 milioni di dollari in totale.

Tra i prossimi progetti Warner Bros. troviamo Alto Knights, film di Barry Levinson con protagonista Robert De Niro, The Batman 2, la cui uscita è stata rimandata al 2026, e The Bride! di Maggie Gyllenhaal, previsto per ottobre 2025. Il nuovo film di Paul Thomas Anderson sarà prodotto da Sara Murphy e Adam Somner e sarà disponibile in IMAX.

