I film di oggi sono troppo lunghi? Un regista premio Oscar va all'attacco dei colleghi

La discussione sul cinema contemporaneo ha spesso toccato anche la questione relativa alla durata dei film, considerati, in alcuni casi, eccessivamente lunghi. A tal proposito ha voluto dire la sua anche Alexander Payne, regista e sceneggiatore premio Oscar, che ha spiegato il suo punto di vista argomentandolo e contestualizzandolo.

Dopo aver riportato quale sia il film più lungo di Martin Scorsese in relazione alla discussione, divenuta ormai centrale, della lunghezza di film quali Oppenheimer e Killers of the Flower Moon, torniamo a parlare della questione per condividere le parole sull’argomento del regista di Paradiso Amaro, Alexander Payne.

Durante il Middleburg Film Festival, il filmmaker ha espresso il suo punto di vista: “Bisognerebbe accertarsi che il proprio film sia il più breve possibile. Ci sono troppi film dannatamente lunghi, ultimamente”.

Quindi, Payne ha specificato che, come è ovvio, dipende dalla storia che si voglia raccontare: “Se il tuo film dura tre ore e mezza, almeno deve essere la versione più corta possibile di un film di tre ore e mezza. Il Padrino Parte Seconda e I Sette Samurai sono film di tre ore e mezza molto compressi e vanno bene così. Quindi non c’è un giudizio ipso facto riguardo la lunghezza”.

Quindi il regista ha terminato: “Il cinema è una costante ricerca di economicità. Vuoi che la sceneggiatura sia la più breve possibile. Vuoi che la recitazione sia più veloce possibile, in base al ritmo del film. E poi, nel montaggio, si vuole che sia il più breve possibile, ma non il più corto”.

Per i più curiosi e interessati all’argomento, a proposito di durata dei lungometraggi, vi lasciamo a una classifica dei film più lunghi di sempre.