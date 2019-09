Nessuno ha più film numeri uno come Universal quest'anno, nemmeno Disney

Giunti a ottobre è decisamente tempo di bilanci ed è interessante constatare come uno studio come Universal Pictures quest'anno abbia avuto più hit di Walt Disney, specialmente considerando uscite di peso come Avengers e i remake in live-action.

Nonostante la Casa di Topolino possa contare sugli incassi maggiori in quest'annata (così come nelle altre più recenti) grazie ad Avengers: Endgame e Aladdin, tanto per citarne un paio, è stata Universal a mettere in riga tutti per quanto riguarda le hit di quest'anno. Dietro Disney si piazzano poi le altre major come Columbia, Paramount e Warner Bros, quindi le mini-major Lionsgate, MGM e STX.

Grazie ai risultati raggiunti questo weekend da Abominable della DreamWorks, Universal ha avuto ben sette film quest'anno in grado di raggiungere la prima posizione al box-office statunitense, questi sono stati: Glass, Dragon Trainer: Il mondo nascosto, Pets 2 - Vita da animali, Hobbs and Shaw e Good Boys, la recente commedia prodotta da Seth Rogen. Il più alto incasso casalingo dello studio, sorprendentemente, quest'anno è stato Noi, il thriller horror scritto e diretto da Jordan Peele con un totale di 175 milioni di dollari, subito prima di Hobbs and Shaw, fermatosi a quota 170.6 milioni.

La Disney, al momento, è ferma a quota sei film in grado di raggiungere la prima posizione al box-office all'esordio: Captain Marvel, Dumbo, Avengers: Endgame, Aladdin, Toy Story 4 e Il Re Leone. Ma ricordiamo che lo studio distribuirà il mese prossimo il sequel di Maleficent e per Natale arriverà anche l'attesissimo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

La Warner è al terzo posto di questa singolare classifica con cinque film in grado di raggiungere la prima posizione al box-office all'esordio: The LEGO Movie 2, Shazam!, La Llorona, Godzilla: King of the Monsters e It: Capitolo Due.