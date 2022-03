Quali sono i film con più nomination nella storia degli Oscar? La classifica completa

Dopo aver visto insieme quali sono i film che hanno vinto più Oscar nella storia del premio, continuiamo il nostro cammino di avvicinamento verso i 94esimi Academy Awards esplorando la classifica dei film con più nomination agli Oscar.

Ad oggi, curiosamente, troviamo un triplo ex aequo anche per quanto riguarda il record delle nomination: se Ben-Hur, Titanic e Il ritorno del re sono i tre film più vincenti nella storia del premio con undici statuette, il record per le nomination è di 14 ed è condiviso anche in questo caso da tre diversi titoli. Sempre in ordine di data di uscita, si tratta di Eva contro Eva (1950), Titanic (1997) e La La Land (2016): tra questi come abbiamo già visto Titanic è quello ad aver vinto più premi (perse in tre categorie: miglior attrice protagonista a Kate Winslet, miglior attrice non protagonista a Gloria Stuart e miglior trucco) mentre sia Eva contro Eva che La La Land hanno trasformato le rispettive 14 nomination in 6 vittorie ciascuno.

Un altro club molto elitario è quello dei film con 13 nomination agli Oscar: sono solo nove in tutta la storia, col primo uscito nel 1937 (Via col vento) e il più recente uscito nel 2017 (La forma dell'acqua). Qui sotto vi lasciamo la classifica completa dei film più nominati agli Oscar, fino ad un minimo di dieci candidature totali.

Quattordici nomination : Eva contro Eva (1950), Titanic (1997), La La Land (2016)

: Eva contro Eva (1950), Titanic (1997), La La Land (2016) Tredici nomination : Via col vento (1939), Da qui all'eternità (1953), Mary Poppins (1964), Forrest Gump (1994), Shakespeare in Love (1998), Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello (2001), Chicago (2002), Il curioso caso di Benjamin Button (2008), La forma dell'acqua - The Shape of Water (2017)

: Via col vento (1939), Da qui all'eternità (1953), Mary Poppins (1964), Forrest Gump (1994), Shakespeare in Love (1998), Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello (2001), Chicago (2002), Il curioso caso di Benjamin Button (2008), La forma dell'acqua - The Shape of Water (2017) Dodici nomination : La signora Miniver (1942), Bernadette (1943), Johnny Belinda (1948), Un tram che si chiama Desiderio (1951), Fronte del porto (1954), Ben-Hur (1959), My Fair Lady (1964), Reds (1981), Balla coi lupi (1990), Schindler's List - La lista di Schindler (1993), Il paziente inglese (1996), Il gladiatore (2000), Il discorso del re (2010), Lincoln (2012), Revenant - Redivivo (2015), Il potere del cane (2021)

: La signora Miniver (1942), Bernadette (1943), Johnny Belinda (1948), Un tram che si chiama Desiderio (1951), Fronte del porto (1954), Ben-Hur (1959), My Fair Lady (1964), Reds (1981), Balla coi lupi (1990), Schindler's List - La lista di Schindler (1993), Il paziente inglese (1996), Il gladiatore (2000), Il discorso del re (2010), Lincoln (2012), Revenant - Redivivo (2015), Il potere del cane (2021) Undici nomination : Mr. Smith va a Washington (1939), Rebecca - La prima moglie (1940), Il sergente York (1941), L'idolo delle folle (1942), Viale del tramonto (1950), Vincitori e vinti (1961), West Side Story (1961), Oliver! (1968), Chinatown (1974), Il padrino - Parte II (1974), Due vite, una svolta (1977), Giulia (1977), Gandhi (1982), Voglia di tenerezza (1983), Amadeus (1984), Passaggio in India (1984), La mia Africa (1985), Il colore viola (1985), Salvate il soldato Ryan (1998), Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re (2003), The Aviator (2004), Hugo Cabret (2011), Vita di Pi (2012), Joker (2019)

: Mr. Smith va a Washington (1939), Rebecca - La prima moglie (1940), Il sergente York (1941), L'idolo delle folle (1942), Viale del tramonto (1950), Vincitori e vinti (1961), West Side Story (1961), Oliver! (1968), Chinatown (1974), Il padrino - Parte II (1974), Due vite, una svolta (1977), Giulia (1977), Gandhi (1982), Voglia di tenerezza (1983), Amadeus (1984), Passaggio in India (1984), La mia Africa (1985), Il colore viola (1985), Salvate il soldato Ryan (1998), Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re (2003), The Aviator (2004), Hugo Cabret (2011), Vita di Pi (2012), Joker (2019) Dieci nomination: Emilio Zola (1937), Com'era verde la mia valle (1941), La mia via (1944), Wilson (1944), Vacanze romane (1953), Il gigante (1956), Sayonara (1957), L'appartamento (1960), Lawrence d'Arabia (1962), Tom Jones (1963), Il dottor Živago (1965), Tutti insieme appassionatamente (1965), Bonnie e Clyde (1967), Indovina chi viene a cena? (1967), Anna dei mille giorni (1969), Airport (1970), Patton, generale d'acciaio (1970), Cabaret (1972), Il padrino (1972), La stangata (1973), L'esorcista (1973), Quinto potere (1976), Rocky (1976), Guerre stellari (1977), Sul lago dorato (1981), Tootsie (1982), Bugsy (1991), Braveheart - Cuore impavido (1995), La tigre e il dragone (2000), Gangs of New York (2002), Master & Commander - Sfida ai confini del mare (2003), The Millionaire (2008), Il Grinta (2010), The Artist (2011), American Hustle - L'apparenza inganna (2013), Gravity (2013), Mad Max: Fury Road (2015), La favorita (2018), Roma (2018), 1917 (2019), C'era una volta a... Hollywood (2019), The Irishman (2019), Mank (2020), Dune (2021)

Per altri approfondimenti ecco tutti gli orari e i canali per vedere gli Oscar 2022 in Italia.