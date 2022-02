Quali sono i film più nominati agli Oscar 2022? La classifica dal migliore al peggiore!

Quali sono i film che hanno ottenuto il maggior numero di nomination agli Oscar 2022? Vi proponiamo la classifica delle candidature agli Academy Awards di quest'anno dalla prospettiva dei numeri.

La 94esima edizione degli Academy Awards vede The Power of the Dog in testa con 12 nomination, una cifra clamorosa che supera le precedenti quattro edizioni del premio: bisogna infatti risalire agli Oscar del 2018 per trovare un film con un numero superiore di nomination (La forma dell'acqua, con 13 candidature), col film di Jane Campion prodotto e distribuito da Netflix che supera Roma e La Favorita (10 nomination ciascuno nel 2019), Joker (11 nomination nel 2020) e Mank (10 nomination nel 2021).

Segue al secondo posto Dune, la prima parte dell'epopea fantascientifica diretta da Denis Villeneuve su romanzo di Frank Herbert, che per Warner Bros. ha ottenuto dieci nomination, mentre al terzo posto in parità troviamo Belfast e West Side Story con 7 candidature ciascuno.

Qui sotto la classifica dal migliore al peggiore:

The Power of the Dog, 12 nomination Dune, 10 nomination Belfast e West Side Story, 7 nomination King Richard, 6 nomination Don't Look Up, Drive My Car, Nightmare Alley, 4 nomination Being the Ricardos, CODA, Encanto, Flee, Licorice Pizza, The Lost Daughter, No Time to Die, The Tragedy of Macbeth, 3 nomination Cruella, The Eyes of Tammy Faye, Parallel Mothers, Tick, Tick... Boom!, The Worst Person in the World, 2 nomination

Se siete curiosi di sapere chi manca all'appello, date un'occhiata alle sorprese più clamorose degli Oscar 2022, tra assenti e sorprendenti snobbature.