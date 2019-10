I film di Nightwing e Batgirl rinviati dalla DC Films 'a causa' di The Batman

Secondo quanto riportato da Forbes The Batman, il nuovo film di Matt Reeves, farà molto di più che lanciare Robert Pattinson nei panni del nuovo Cavaliere Oscuro.

Il report dell'illustre magazine, da sempre vicino al mondo del cinema, suggerisce infatti che la DC Films voglia creare un'etichetta legata ai supereroi di Gotham City, e a quanto pare i film di Nightwing e di Batgirl in cantiere da diversi anni alla Warner Bros. sono stati messi in pausa perché direttamente collegati ai nuovi film di Batman.

Addirittura, Forbes sostiene che le origini di Dick Grayson saranno narrate in uno dei film di Reeves (che, ricordiamo, al momento sta lavorando ad una trilogia), anche se non è chiaro se la sua storia farà parte della trama principale oppure sarà una storyline secondaria. Il film standalone su Nightwing, prima di finire in questa fase di stallo, doveva essere diretto dal regista Chris McKay (The Lego Batman Movie, Ghost Draft) su una sceneggiatura di Bill Dubuque (The Accountant, Ozark, The Six Billion Dollar Man) ma il loro futuro alla guida del progetto rimane incerto.

Le riprese di The Batman inizieranno il prossimo anno nei Warner Bros. Studios Leavesden di Watford, in Inghilterra, mentre l'uscita è stata fissata per una data di uscita il 25 giugno 2021. Secondo quanto riferito, Jonah Hill è in trattative per interpretare l'Enigmista o il Pinguino in un primo film che vedrà l'apparizione di moltissimi nemici di Batman.

Ricordiamo inoltre che Jeffrey Wright è stato scelto come Gordon.