Questo nuovo film di Nicolas Cage sta prendendo i voti più alti della sua carriera

Negli Stati Uniti è appena uscito un nuovo film di Nicolas Cage che sta fruttando alla superstar alcuni dei voti più alti di tutta la sua carriera e che gli permette di proseguire la sua striscia di vittorie su Rotten Tomatoes.

Stiamo parlando del nuovo monster-movie Arcadian, che sul noto aggregatore di recensioni ha conquistato l'invidiabile punteggio dell'86% di recensioni positive, che molto probabilmente si trasformeranno in un bollino 'Certified Fresh': addirittura il film aveva esordito col 91% di gradimento dopo le prime proiezioni al South by Southwest Film Festival, ma il fatto che il punteggio non sia diminuito di molto all'aumentare delle recensioni ufficiali pubblicate è sicuramente un forte segnale del gradimento generale della stampa.

Nel corso degli anni 2000, i film di Nicolas Cage avevano inanellato una serie di punteggi 'marci' su Rotten Tomatoes ma negli ultimi tempi l'attore ha rialzato la testa con diversi titoli molto acclamati, tra cui ricordiamo Pig, Dream Scenario, Butcher's Crossing, Color out of space, Mandy e Il talento di Mr C, senza dimenticare ovviamente i film animati in cui compare come doppiatore come Spider-Man: Un nuovo universo, addirittura Premio Oscar, o The Croods: A New Age.

Per altri titoli interessanti in arrivo con Nicolas Cage, date un'occhiata al trailer dell'horror Longlegs.

