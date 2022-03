Il film in cui Nicolas Cage interpreta Nicolas Cage debutta col 100% su Rotten Tomatoes

Il trailer finale di The Unbearable Weight of Massive Talent ha mostrato Nicolas Cage nei panni di Nicolas Cage in un film che difficilmente passerà inosservato, soprattutto perché negli Stati Uniti si è presentato con un biglietto da visita scintillante.

Il film con Nicolas Cage infatti ha debuttato col punteggio del 100% su Rotten Tomatoes, piattaforma che raccogliere quasi tutte le recensioni ufficiali delle principali testate di critica cinematografica hollywoodiana. Al momento della stesura di questo articolo sono ben 15 le recensioni che hanno promosso The Unbearable Weight of Massive Talent, tutte provenienti dal pubblico che ha assistito alla prima mondiale del film al festival South by Southwest sabato sera ad Austin, in Texas: un esordio più che promettente, dunque, che mette il film sulla scia di altri recenti successi targati Nicolas Cgae, come Il colore venuto dallo spazio, Prisoners of the Ghostland e Pig.

Ricordiamo che The Unbearable Weight of Massive Talent vede Nicolas Cage interpretare una versione romanzata di sé stesso: in questa storia Nicolas Cage è sull'orlo della bancarotta, e per risollevarsi finanziariamente è costretto ad accettare l'offerta di un suo misterioso super-fan, che è disposto a pagarlo un milione di dollari per partecipare alla sua festa di compleanno. Tuttavia qualcosa va storto, e per salvare sé stesso e la sua famiglia Nicolas Cage dovrà fare sfoggio delle abilità accumulate a Hollywood tirando fuori tutte le personalità e le caratteristiche dei suoi personaggi più noti.

Oltre a Nicolas Cage, il cast include anche Pedro Pascal, Neil Patrick Harris, Tiffany Haddish e Ike Barinholtz. Il film è diretto da Tom Gormican, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Kevin Etten. Per altro materiale guardate il poster di The Unbearable Weight of Massive Talent.