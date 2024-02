Questo film Netflix candidato agli Oscar è gratis su Youtube! Come vederlo

Netflix ha reso disponibile Nimona su Youtube: la piattaforma streaming permette di poter vedere lo sci-fi animato candidato agli Oscar senza nessun tipo di costo. Nimona è basato sul webcomic (reso in seguito una graphic novel) di ND Stevenson, e ha come protagonisti Chloe Grace Moretz e Riz Ahmed.

I due prestano la loro voce rispettivamente alla protagonista multiforme che dà il nome allo show e a Ballister, un cavaliere caduto in disgrazia. Questa la sinossi di Nimona: "Quando Ballister Blackheart, un cavaliere in un mondo medievale futuristico, viene incastrato per un crimine che non ha commesso, l'unica che può aiutarlo a provare la sua innocenza è Nimona, un'adolescente dispettosa con il gusto per il caos. Il caso vuole che Nimona sia anche una creatura mutaforme, uno di quei mostri che Ballister ha giurato di uccidere. Ma con l'intero regno contro di lui, Nimona è la migliore (e tecnicamente la sola) aiutante che ha. E mentre i confini tra gli eroi, i cattivi e i mostri diventano sempre meno chiare, i due causeranno gravi danni: Ballister per ripulire la sua reputazione una volta per tutte, e Nimona per....solo per causare gravi danni".

Nel cast oltre a Moretz e Ahmed anche Eugene Lee Yang, Frances Conroy, Lorraine Toussaint, Beck Bennett, RuPaul, Indya Moore, Julio Torres e Sarah Sherman. Nomina è nominato come miglior film d'animazione agli Oscar, dove si troverà in competizione contro opere come Il ragazzo e l'airone (qui la recensione del film di Hayao Miyazaki), Robot Dreams e Spider-Man: Across the Spider-Verse. Se vincesse, sarebbe il secondo Oscar nel campo dell'animazione per Netflix dopo il Pinocchio di Guillermo del Toro. Qui potete trovare la nostra recensione di Nimona, una perla animata che adesso potrere recuperare gratis anche su Youtube.