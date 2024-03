Questo film Netflix è stato il più visto in assoluto in streaming nel 2023

In queste ore è stato svelato il film più visto in assoluto in streaming in tutto il 2023, attraverso tutte le più popolari piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV e chi più ne ha più ne metta.

Sicuramente lo avete riconosciuto dall'immagine di copertina perché siamo certi che lo avete visto anche voi, ma lo sveliamo: si tratta de Il mondo dietro di te, che a gennaio 2024 era già entrato nella classifica all-time di Netflix.

Un risultato dunque che forse non sorprendete, dato che se c’è un film, al cinema o in streaming, che ha fatto parlare gli spettatori nel 2023 ad eccezione di Barbenheimer è stato proprio Il mondo dietro di te, thriller apocalittico di Sam Esmail tratto dal romanzo di Rumaan Alam, tuttavia potrebbe sorprendervi un altro fattore: in base ai nuovi dati appena pubblicati da Nielsen, infatti, in questa speciale classifica Il mondo dietro di te ha battuto perfino Super Mario Bros e Barbie, diventando il film più visto in assoluto in streaming in tutto il 2023. Un risultato ancora più clamoroso se si considera che è uscito solo a fine ottobre.

Attualmente, Il mondo dietro di te è il quinto film Netflix più popolare di tutti i tempi con 141,3 milioni di visualizzazioni accumulate tra ottobre 2023 e febbraio 2024. Se siete tra i pochi a non averlo visto, lasciatevi tentare dal trailer de Il mondo dietro di te.

