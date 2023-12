Film di Natale? Sì, ma horror: i migliori titoli da recuperare!

I cinque film horror pazzeschi ma poco conosciuti hanno arricchito le nostre serate, ma, ora che ci avviciniamo al periodo natalizio, quale momento migliore per correggere il tiro? Ecco quindi sette pellicole che combinano sangue e neve, omicidi e Babbi Natale, con sfumature slasher che entusiasmeranno i cultori del genere.

Innanzitutto menzioniamo Santa Claws, scritto e diretto da John Russo. La storia ripercorre gli omicidi di Wayne, il quale – appunto – è travestito nientemeno che da Babbo Natale. Tra scene esagerate, soluzioni ridicole e un budget estremamente limitato, il detto "so bad it's so good" non è mai stato così vero.

Seguono Non aprite prima di Natale! (in cui un giovane riporta alla luce i drammi passati a causa di... Santa Claus) e Christmas Bloody Christmas: tra assassini, robot e atmosfere natalizie... cosa può andare storto?

Altrettanto degno di nota è Anna and the Apocalypse, musical britannico diretto da John McPhail. Anna sta per finire la scuola e tutto procede tranquillamente, finché uno zombie vestito da pupazzo di neve non annuncia l'invasione imminente.

Che dire, invece, di To All a Goodnight? Incentrato su un gruppo di studentesse assassinate da uno psicopatico e generalmente mal accolto dalla critica, il film rappresenta comunque "uno slasher che i surrealisti avrebbero realizzato volentieri, se soltanto fossimo negli anni '80".

Infine, due pellicole horror imperdibili sono Better Watch Out (conosciuto in Italia anche come Scary Christmas) e A Christmas Horror Story. Il primo, farcito di torture fisiche e psicologiche, ha incassato ben 176 milioni di dollari al box office, mentre il secondo è una pellicola antologica (dove ogni "racconto" si svolge immancabilmente nel periodo natalizio).

In un certo senso, perfino Nosferatu sarà un film di Natale: scoprite il perché.