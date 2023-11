Film di Natale: le 5 vere location più famose da visitare durante le vacanze

I film di Natale sono sempre un ottimo modo per entrare nello spirito natalizio grazie soprattutto alle loro atmosfere e alle location festive, dalla magica New York City alle pittoresche città innevate piene di allegria, ma quali sono le più iconiche e richieste dai fan?

Tenendo in mente la voglia degli amanti dei film natalizi di sperimentare in prima persona la magia del Natale e di visitare i luoghi reali dei loro film di Natale preferiti, il team di Betway ha realizzato un nuovo studio per individuare le location cinematografiche natalizie più richieste dagli spettatori, quelle che ogni fan dovrebbe visitare almeno una volta nella vita. Ecco quali sono:

Mamma ho perso l'aereo (1990) - l'iconica casa di Mamma ho perso l'aereo ha sede al 671 di Lincoln Avenue a Winnetka, Illinois, e vanta sei camere da letto, sei bagni e tanta nostalgia per gli amanti del cinema. Non si può entrare nella casa perché è una residenza privata, ma la si può comunque ammirare da fuori e da quelle parti si possono visitare anche la Trinity United Methodist Church e alla Grace Episcopal Church, edifici presenti in alcune scene chiave del film. L'amore non va in vacanza (2006): la famosa commedia romantica in cui le protagoniste Amanda e Iris si scambiano casa e vite per il periodo natalizio è ambientata in una residenza reale e un cottage costruito per il film. Quella che esiste davvero è la casa Mission Revival costruita dall'architetto Wallace Neff nel 1928 a San Marino, in California, mentre il pittoresco cottage inglese nel Surrey è stato realizzato come set: si può rimediare visitando il pittoresco villaggio di Shere, che invece ha ospitato le location del villaggio del film, incluso il White Horse Pub e i giardini del Cornwell Manor. Love Actually (2003): la capitale del Regno Unito, Londra, è una miniera d'oro per gli amanti del cinema natalizio. Da Trafalgar Square al Millennium Bridge, ma anche l'aeroporto di Heathrow, ospita alcune delle location delle scene più iconiche di Love Actually. Senza parlare dei magazzini Selfridges in Oxford Street, dove si svolge la scena dell'"acquisto della collana". Elf (2003): La città di New York è l'emblema del periodo natalizio, e tra i tanti film che l'hanno usata come location c'è anche il leggendario Elf: dal film si possono visitare lo scintillante albero del Rockefeller Center o la pista di pattinaggio sul ghiaccio a Central Park, ma anche la porta girevole che Buddy attraversa continuamente al 10 West 33rd Street. Santa Clause (1994): Non esiste una figura migliore di Babbo Natale per entrare nello spirito natalizio, ma i fan del film di Tim Allen possono visitare Oakville, la città più grande dell'Ontario, che è stata una delle principali location delle riprese del film. Qui si può trovare anche la casa di Scott Calvin, situata in 17 Chisholm Street, assistere alla parata annuale dedicata a Santa Clause o passeggiare per le strade che si vedono nel film.

A questo proposito, vi ricordiamo che su Disney+ sta per arrivare Nuovo Santa Clause Cercasi 2, la serie tv sequel del film.