Film di Natale, le 25 migliori pellicole da vedere su Netflix

Quando si avvicina il Natale, le piattaforme streaming cominciano a sfregarsi le mani. In particolare Netflix ha creato un vero e proprio mercato sui film natalizi realizzando, in certi casi particolarmente fortunati addirittura delle trilogie. Ma quali sono i 25 migliori film su Netflix di Natale?

Cinema e feste natalizie sono sempre andati a braccetto. In particolare negli anni '90, i film di Natale sono diventati un vero e proprio fenomeno culturale, trasformandosi in un genere a se stante con produzioni autonome. La commedia romantica, in particolare, ha proliferato in particolare su Netflix dove, annualmente, vengono caricate pellicole romantiche con ambientazioni innevate e magiche. In occasione dell'arrivo del Natale, non si può far altro che "scavare" ed andare a cercare tutti quei film "ideali" per celebrare questo tipo di festività da affiancare ai migliori film di Natale "vietati ai minori".

Carol (2015)

Klaus (2019)

The Noel Diary (2022)

Falling for Christmas (2022)

Holidate (2020)

Love Actually (2003)

Operation Christmas Drop (2020)

Un bambino chiamato Natale (2021)

Qualcuno salvi il Natale (2018)

Qualcuno salvi il Natale 2 (2020)

Jingle Jangle (2020)

Un castello per Natale (2021)

Single per sempre? (2021)

Amore, Natale e... baccalà (2018)

Nei panni di una principessa (2018-2021)

Black Christmas (2019)

Best Christmas Ever (2023)

Family Switch (2023)

Un cavaliere per Natale (2019)

Let it Snow (2020)

Un principe per Natale (2017-2019)

Scrooge: A Christmas Carol (2022)

Natale in città con Dolly Parton (2020)

Il calendario di Natale (2018)

Love Hard (2021)

