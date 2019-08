Il film di Mortal Kombat nello stesso universo dei videogame? Parla lo sceneggiatore

Il prossimo film di Mortal Kombat, che arriverà nel 2021 distribuito da Warner Bros., avrà luogo nello stesso universo dei videogame di NetherRealm Studios?

Secondo lo sceneggiatore del film, Greg Russo, è ancora da decidere. Tuttavia, lui e i suoi collaboratori hanno si sono incontrati NetherRealm Studios per discutere dell'argomento e decidere come combinare al meglio tutte le diverse forme del franchise di Mortal Kombat.

In altre parole, sembra che il film possa essere ambientato nello stesso universo dei videogame, ma per ora non c'è ancora nulla di concreto.

"Per il momento devo rispondere non lo so" ha detto Russo a domanda specifica. "Tutto quello che posso dire è che abbiamo parlato con NetherRealm. Voglio dire, in fin dei conti è come se fossimo tutti sotto l'ombrello di AT&T. Quindi abbiamo parlato con loro, abbiamo condiviso informazioni con loro e ci sono state discussioni su come possiamo procedere, stiamo tutti parlando dello stesso marchio e ci troviamo tutti nello stesso campo da gioco, come possiamo trovare un modo di integrare questi diversi canali? Si tratta di creare un modello di business plan intelligente. Se hai un marchio interessante, come crei delle strade per assicurarti che i vari team trovino dei modi di legarsi l'un l'altro?"

Per altre informazioni, vi rimandiamo alle promesse secondo cui il nuovo Mortal Kombat sarà migliore dei precedenti adattamenti. Inoltre, scoprite la data di uscita di Mortal Kombat.