Ari Aster e Lars Knudsen: 'I film stanno morendo', ma hanno la soluzione per salvarli

In una recente intervista, Ari Aster e Lars Knudsen (Hereditary, Midsommar, Beau ha paura) hanno illustrato come intendono supportare i registi cinematografici in un momento così difficile per tutta l'industria culturale, soprattutto grazie alla loro società di produzione.

Aster e Knudsen collaborano insieme in Square Peg dopo la separazione di quest'ultimo da Jay Von How, con il quale dirigeva la società Parts and Labor. In particolare, i due hanno intensificato i loro sforzi per supportare i registi più affermati attraverso tre o quattro lungometraggi all'anno, a cui si aggiungono alcune serie. "Ho sempre voluto costruire un'azienda con un regista" ha dichiarato Knudsen. "Abbiamo riscontrato l'opportunità di crearne una in grado di accogliere in lavoro esterno e inserirsi facilmente nel mainstream".

Ha inoltre commentato il gran numero di ostacoli nel mondo del cinema, con particolare riferimento al timore provato in presenza di Wes Anderson, i fratelli Coen e altri mostri sacri: "Ti trovi in ufficio con una folle lista di progetti, alcuni dei quali realizzati dai più grandi registi del mondo, e sai che nasceranno tutti da lì. Davvero entusiasmante. L'adrenalina pompa tutto il giorno, stringi legami con i 'compagni di trincea', riconosci che il brutale ambiente di lavoro di [Scott] Rudin ha ora una reputazione tutt'altro che eccezionale... Un ambiente del tutto diverso, insomma". Ricordiamo infatti come il produttore si sia infatti trasferito negli Stati Uniti per lavorare come stagista per Scott Rudin.

Da parte sua, così aggiunge Aster: "I film stanno morendo. Così poche persone vanno al cinema per film di piccola o media importanza, ma al contempo battiamo record con i blockbuster. Non è che la gente non vada più a vederli; semplicemente, il pubblico è cambiato. Non mi sento di voler puntare il dito contro qualcuno in particolare". Di conseguenza, non sorprende l'incredulità di Ari Aster per l'esistenza di Beau ha paura.

Al momento, Square Pig sta lavorando alla fase di post-produzione per Dream Scenario (con il personaggio di Adam Sandler che appare nei sogni di ogni persona sulla Terra) a cui si aggiungono svariati progetti cinematografici e televisivi: in quest'ultimo caso, ricordiamo adattamenti di The Drowned World (Il mondo sommerso) di J.G. Ballard, Uzumaki di Junji Itō e Acting Class di Nick Dranso. E non possiamo certo dimenticare Beau ha paura, commentato da Joaquin Phoenix e Ari Aster.