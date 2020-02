Il film di Monster Hunter è stato classificato come PG-13

Sono passati diversi mesi da quando è emerso in rete un leak del trailer di Monster Hunter, adattamento live-action del celebre videogioco Capcom, e in attesa di vedere il filmato ufficiale è arrivato un ulteriore aggiornamento sul progetto.

Stando a quanto riportato da Bloody Disgustin, infatti, il film diretto da Paul W.S. Anderson è stato classificato ufficialmente come PG-13 dalla MPAA per via delle "sequenze action delle creature" e della "diffusa violenza".

Insieme alla notizia, il sito ha pubblicato anche la sinossi ufficiale del film: "Dietro al nostro mondo, se ne nasconde un altro: un mondo popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano con micidiale ferocia. Quando il tenente Artemis e i suoi fedeli soldati vengono trapostrati dal nostro mondo nel nuovo, l'imperturbabile tenente rimane scioccata. In una disperata battaglia per la sopravvivenza contro dei nemici enormi e dotati di poteri incredibili, Artemis dovrà unirsi a uno uomo misterioso per trovare la forza di ribattere."

Artemis sarà interpretata da Milla Jovovich, mentre nel resto del cast troveremo Tony Jaa, Tip Harris, Meagan Good, Diego Boneta, Josh Helman e il grande Ron Perlman, per un'uscita prevista il 4 settembre 2020.

Dopo aver ricevuto il rating ufficiale, è possibile che a breve verrà pubblicato anche un primo trailer del film: nell'attesa vi lasciamo alle foto dal set di Monster Hunter.