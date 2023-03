Era ora, il film è il più visto al mondo su Netflix tra i titoli non in lingua inglese

Grande e inaspettato successo su Netflix per il nuovo film diretto da Alessandro Aronadio, Era ora, con protagonisti Edoardo Leo e Barbara Ronchi. Secondo gli ultimi dati, il film ha accumulato 11.500.000 ore di visioni, diventando il titolo non in lingua inglese maggiormente visto su Netflix in tutto il mondo.

Un risultato straordinario per il film, tratto dal lungometraggio Long Story Short, e quarta opera cinematografica di Alessandro Aronadio dopo Due vite per caso (2010), Orecchie (2016) e Io c'è (2018).



Era ora racconta la storia di Dante (Edoardo Leo), un uomo che ha un bellissimo rapporto con la fidanzata Alice (Barbara Ronchi) ma non con il tempo. Oberato dai mille impegni, Dante arriva sempre in ritardo e ha come l'impressione che la sua vita stia scorrendo troppo rapidamente.

Nel cast del film, insieme a Leo e Ronchi, anche Mario Sgueglia, Francesca Cavallin, Raz Degan, Massimo Wertmüller e Andrea Purgatori. Su Everyeye potete scoprire i 5 migliori film con Edoardo Leo, uno dei volti più apprezzati della commedia italiana. Nel 2023 sarà anche in I migliori giorni, co-regia con Massimiliano Bruno e Mia, diretto da Ivano Di Matteo.



Distribuito da Netflix e Vision Distribution, Era ora è scritto da Alessandro Aronadio e Renato Sannio, e prodotto da BIM Production con Palomar e Vision Distribution.



Per saperne di più sul film non perdetevi la nostra recensione di Era ora, il nuovo film con protagonista Edoardo Leo.