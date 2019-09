I film migliori sono quelli più lunghi, secondo Rotten Tomatoes

IT - Capitolo 2 si è presentato in sala con una durata complessiva di 2 ore e 49 minuti, e in attesa di vedere le 2 ore e 40 di C'era una volta a Hollywood e le 3 ore e mezza di The Irishman scopriamo la correlazione tra minutaggio e accoglienza della critica grazie ai dati diffusi da Rotten Tomatoes.

In occasione dell'uscita del film di Andy Muschietti al cinema, infatti, il famoso aggregatore di recensioni ha preso in considerazione gli indici di gradimento dal 2010 in poi per rispondere a una semplice domanda: piacciono di più i film lunghi o i film corti? Di seguito vi riportiamo le diverse categorie a confronto.

Meno di 100 minuti, la minore probabilità di ottenere il certificato Fresh (gradimento del 75% o superiore su un totale di almeno 80 recensioni):

Media Tomatometer: 46%

Numero di film: 380

Certificati Fresh: 128 (34%)

Film con un Tomatometer superiore al 90%: 33 (8,6%)

100 - 120 minuti, tanti film di successo tra genere e animazione (Get Out, It Follows, Spider-Man: Un nuovo Universo, Coco, Kubo e la spada magica):

Media Tomatometer: 52%

Numero di film: 674

Certificati Fresh: 274 (41%)

Film con un Tomatometer superiore al 90%: 76 (11%)

120 - 140 minuti, la categoria che ha vinto più premi Oscar per il miglior film (Argo, 12 anni Schiavo, Il Caso Spotlight, La Forma dell'Acqua, Green Book):

Media Tomatometer: 64 %

Numero di film: 298

Certificati Fresh:180 (60%)

Film con un Tomatometer superiore al 90%: 50 (16,7%)

Oltre 140 minuti, la più alta percentuale di Certificati Fresh (The Wolf of Wall Street, The Master, The Revenant, Il ponte delle spie, Mission: Impossible - Fallout):

Media Tomatometer: 70%

Numero di film: 79

Certificati Fresh: 56 (71%)

Film con un Tomatometer superiore al 90%: 13 (16,4 %)

In conclusione possiamo dire che, almeno per quanto riguarda gli ultimi nove anni, i film dalla durata maggiore sono stati tendenzialmente più apprezzati dalla critica, e guardando la categoria degli "oltre 140 minuti" possiamo anche intuire il perché: gran parte delle pellicole che arrivano a sfiorare o superare le tre ore, infatti, sono state realizzate da registi acclamati quali, tra gli altri, Martin Scorsese, Paul Thomas Anderson, Steven Spielberg e Alejandro Gonzalez Inarritu.

Nonostante i suoi 169 minuti IT - Capitolo 2 non è però riuscito a replicare il successo critico del primo film uscito nel 2017, esordendo con uno score del 65% contro l'86% di IT. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di IT - Capitolo 2.