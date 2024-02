Il film MCU sullo Spider-Man di Miles Morales si farà? Gli ultimi aggiornamenti

Contestualmente all'emergere di nuovi dettagli sull'atteso Spider-Man: Beyond The Spider-Verse, riceviamo un importante aggiornamento sul futuro del live-action con protagonista Miles Morales.

Le indiscrezioni partono dall'insider Daniel Richtman, secondo cui la produttrice Amy Pascal auspicherebbe un coinvolgimento di Kevin Feige nel live-action. Se così fosse, la collaborazione tra Sony e Marvel Studios sarebbe destinata a prolungarsi anche dopo la realizzazione di Spider-Man 4.

Recentemente la stessa Pascal si è espressa sul live-action, anticipando che sarebbe stato realizzato non prima dell'uscita di altri due film. Era poi subentrato Christopher Miller, autore della saga di Spider-Verse, precisando che i due film a cui si stava riferendo Pascal sono Spider-Man: Beyond The Spider-Verse e Spider-Man 4.

Proprio Tom Holland, circa un anno fa, aveva condiviso il suo stato d'animo a proposito di una sua ipotetica partecipazione al live-action con Miles Morales: "Sarei onorato di portare Miles Morales nel mondo reale. Non so in che modo lo faremo, ma se mi fosse data l'opportunità, la coglierei al volo".

E, per restare in tema Spider-Man 4, sempre Daniel Richtman riferisce che nonostante le divergenze tra Marvel e Sony, ci sarebbe la ferma intenzione da parte di quest'ultima di fare uscire il film al più presto. Se Tom Rothman, presidente della Sony, vorrebbe Jon Watts alla regia, Kevin Feige starebbe pensando a qualcun altro (presumibilmente Drew Goddard), intendendo indirizzare Watts verso altri progetti legati al MCU. Chi la spunterà?