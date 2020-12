Quanti film fanno parte del MCU? Il progetto in evoluzione di Kevin Feige

Con oltre 22.5 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo, il Marvel Cinematic Universe si è rivelato negli anni un vero e proprio fenomeno mediatico capace di monopolizzare le classifiche del box office e l'intera industria dell'intrattenimento. Ma quanti sono i film che fanno parte della saga architettata da Kevin Feige?

Ad oggi, con l'arrivo di Black Widow posticipato al prossimo anno e la Fase 4 ancora da essere inaugurata, i titoli del franchise ad essere già usciti nelle sale sono in tutto 23: da Iron Man (2008) a Spider-Man: Far From Home (2019). Tra questi rientrano i vari capitoli dedicati a Captain America, Thor, Ant-Man e ai Guardiani della Galassia, oltre che i più recenti debutti di Captain Marvel e Black Panther.

Per quanto riguarda il futuro, i Marvel Studios hanno annunciato lo sviluppo di ben 10 pellicole. I primi ad arrivare saranno Black Widow, Shang-Chi e Gli Eterni - tutti progetti di cui sono state ultimate le riprese - mentre prossimamente entreranno in produzione Thor: Love and Thunder e il sequel di Doctor Strange diretto da Sam Raimi. Per quanto riguarda Spider-Man 3, progetto al centro dell'attenzione per via delle recenti novità riguardanti la possibile presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield, i lavori si stanno svolgendo proprio in questo periodo ad Atlanta.

La Fase 4 porta con sé anche un'importante novità: oltre ai vari film in arrivo nelle sale, il MCU sarà integrato da dei veri e proprio capitoli che debutteranno su Disney+ sotto forma di serie TV. Si parta il prossimo 15 gennaio con l'attesa WandaVision e successivamente arriveranno The Falcon and the Winter Soldier, Loki e Hawkeye. Molto attese anche le prime apparizioni di Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk, oltre che lo show incentrato sul Nick Fury di Samuel L. Jackson.

Di seguito potete trovare la lista di tutti i film e le serie TV del franchise:

FASE 1

Iron Man

L'Incredibile Hulk

Iron Man 2

Thor

Captain America: Il primo Vendicatore

The Avengers

FASE 2

Iron Man 3

Thor: The Dark World

Captain America: The Winter Soldier

Guardiani della Galassia

Avengers: Age of Ultron

Ant-Man

FASE 3

Captain America: Civil War

Doctor Strange

Guardiani della Galassia Vol. 2

Spider-Man: Homecoming

Thor: Ragnarok

Black Panther

Avengers: Infinity War

Ant-Man and the Wasp

Captain Marvel

Avengers: Endgame

Spider-Man: Far From Home

FASE 4 (In arrivo)

Black Widow

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Gli Eterni

Spider-Man 3

Thor: Love and Thunder

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Black Panther 2

Guardiani della Galassia vol. 3

Ant-Man 3

Captain Marvel 2

SERIE DISNEY+