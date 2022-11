In quanti film Marvel tornerà Spider-Man di Tom Holland? Facciamo chiarezza

Questa settimana si è fatto un gran parlare del nuovo contratto di Tom Holland per il futuro di Spiderman all'interno della saga del Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios, ma esattamente in quanti film o serie tv dovrebbe tornare l'attore britannico?

Mentre Sony e Marvel stanno decidendo i diritti di due personaggi legati a Spiderman, in base alle informazioni ottenute dal noto portale Cosmic Circus il nuovo contratto di Tom Holland includerebbe apparizioni in cinque nuovi progetti MCU, suddivisi rispettivamente in tre nuovi film della saga stand-alone di Spider-Man e due crossover della saga degli Avengers:

Spider-Man 4

Avengers: The Kang Dynasty

Avengers: Secret Wars

Spider-Man 5

Spider-Man 6

Questi cinque titoli dovrebbero essere strettamente legati fra loro e raccontare un'unica grande storia per Spider-Man, in quanto dopo gli eventi di Spider-Man 4 (che dovrebbe uscire il 12 luglio 2024 e potrebbe essere legato a Daredevil Born Again, la serie tv dei Marvel Studios con Charlie Cox) Peter entrerà in contatto con il simbionte Venom intravisto alla fine di Spider-Man: No Way Home nel corso dei due film degli Avengers, con le conseguenze dell'incontro con Venom che saranno raccontate in Spider-Man 5 e in Spider-Man 6.

Per Cosmic Circus la Sony deve ancora chiarire 'quando' (da sottolineare 'quando', e non 'se') torneranno anche Andrew Garfield e Tobey Maguire, mentre ancora Tom Holland dovrebbe avere un ruolo in Spiderman Across the Spiderverse, film slegato dal MCU e sequel del premio Oscar della Sony Spider-Man: Un nuovo universo.

Queste, in sostanza, tutte le indiscrezioni che sono circolate sul futuro di Spider-Man di Tom Holland nei panni di Spider-Man nei giorni scorsi: in attesa di conferme ufficiali (o smentite) vi invitiamo a rimanere sintonizzati.