In quali altri film Marvel tornerà Brie Larson dopo The Marvels?

Prima un film in solitaria, poi uno condiviso con altre due eroine, nel mezzo gli Avengers: Brie Larson inizia ad avere diverse apparizioni all'attivo nel Marvel Cinematic Universe, ma dove potremmo rivederla dopo The Marvels? Proviamo a capirlo assieme.

Con una prova che convince più del passato (ve ne parlavamo nella nostra recensione di The Marvels), Brie Larson è tornata protagonista (anzi, co-protagonista) nel MCU con la sua Carol Danvers alias Captain Marvel. Un personaggio fra i più forti dell'universo condiviso, che sicuramente rivedremo ancora. Ma dove?

Dato che Captain Marvel si occupa prettamente delle questioni spaziali del MCU è difficile immaginarla in qualche film terrestre (se non per un cameo). Tolto Deadpool 3 che è una scheggia impazzita di cuo ancora sappiamo poco, è sicuro che rivedremo Carol Danvers in Avengers: The Kang Dynasty. Captain Marvel è membro del team a tutti gli effetti quindi si scontrerà contro Kang per salvare il mondo.

Stessa cosa la immaginiamo per il sequel, cioè Secret Wars. Brie Larson sarà sicuramente fra i protagonisti di questo maxi crossover che sta lentamente prendendo forma nel Marvel Cinematic Universe.

Altro film in cui però potremmo vederla è il sequel di Shang-Chi. Dato che nella post credit del film lei era presente chissà che i due personaggi non si incontrino di nuovo proprio in questo sequel.

Chissà poi che il film sui Fantastici 4 non abbia un respiro spaziale e quindi la Captain Marvel di Brie Larson possa giocare un ruolo nel loro inserimento all'interno del Marvel Cinematic Universe.

E secondo voi rivedremo Brie Larson in tutti questi film o no? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo con la spiegazione del finale e della post-credit di The Marvels.