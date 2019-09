Ecco quale film del Marvel Cinematic Universe ha reso più fiero Bob Iger

Le norme del buon senso direbbero che nessun genitore dovrebbe preferire uno dei propri figli agli altri, ma la cosa non corrisponde sempre a verità: per un motivo o per un altro esisterà sempre quell'elemento della cucciolata a cui mamma o papà saranno un filino più affezionati. Quale figlio, allora, è il preferito di Bob Iger?

Non fraintendeteci: non vogliamo assolutamente immischiarci negli affari privati del CEO di Disney. Il nostro discorso si ferma all'ambito cinematografico: interrogato al riguardo, infatti, Iger ha rivelato quale film del Marvel Cinematic Universe l'ha reso particolarmente fiero del proprio operato.

Va detto che non ha indugiato neanche per un istante, il caro Bob. "Non c'è prodotto che abbiamo creato di cui io sia fiero quanto di Black Panther" ha infatti rivelato Iger, senza indugiare neanche per un istante. Una scelta comunque comprensibile, visti anche i tanti riconoscimenti ricevuti dal film con Chadwick Boseman, ma che risulta comunque non scontata vista la presenza tra i papabili di successi stratosferici come Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame.

Bob Iger ha poi continuato a parlare del film ambientato in Wakanda, spiegando di esser rimasto fulminato dopo aver letto un fumetto sul personaggio, convincendosi quindi della necessità di inserirlo nel Marvel Cinematic Universe. Se siete tra coloro che concordano col CEO di Walt Disney Company, dunque, vi interesserà forse sapere che la colonna sonora del film (vincitrice del Premio Oscar dedicato) sarà presto disponibile in vinile.