Quali sono i film Marvel col budget più basso di sempre? Nelle scorse è stato svelato che The Marvels ha avuto dei costi di produzione tra i più economici della saga del Marvel Cinematic Universe, vediamo chi ha fatto di meglio.

Fino ad oggi, il film Marvel Studios più economico di tutti i tempi è Ant-Man, la prima avventura della saga con protagonista il piccolo eroe interpretato da Paul Rudd: il titolo, uscito nel 2015 durante la Fase 2 del Marvel Cinematic Universe, ebbe un budget di 'appena' 130 milioni di dollari. La stessa identica cifra fu utilizzata per il suo sequel, Ant-Man & The Wasp: Quantumania, che però uscito nel 2019, tra gli eventi di Avengers: Infinity War e quelli di Avengers: Endgame, riuscì ad intercettare la Avengers-mania che stava conquistato le sale cinematografiche di tutto il mondo ottenne migliori risultati al box office (622 milioni in tutto il mondo, contro i 519 milioni del primo capitolo).

Al terzo posto di questa speciale classifica troviamo L'incredibile Hulk, il secondo film del MCU uscito nel 2008 e il secondo film di Hulk a distanza di cinque anni dopo l'acclamato Hulk di Ang Lee del 2003 (realizzato prima del MCU). Il film ebbe un costo di 137,5 milioni di dollari, di poco inferiore rispetto ai 140 milioni di dollari sborsati dai Marvel Studios per la realizzazione di Captain America: The First Avenger, il quarto film più economico della saga. Anche Thor e il suo sequel Thor: Dark World sono costati relativamente poco, con un budget di 150 milioni di dollari a testa.

Ora The Marvels, con i suoi circa 130 milioni di dollari di budget, è destinato a riscrivere questa graduatoria. Per altre letture, scoprite invece quali sono i film più costosi di sempre.