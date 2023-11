Quali sono i film Marvel attualmente in sviluppo? La lista aggiornata

Lo sciopero degli sceneggiatori e quello degli attori ha dato un duro colpo alla timeline del Marvel Cinematic Universe, facendo slittare in avanti diversi progetti tra cinema e serie tv. Ma quali sono i film MCU attualmente in produzione? Ecco la lista aggiornata.

Andiamo in ordine di uscita: Deadpool 3 ha ricominciato le riprese sul set dopo la pausa per lo sciopero degli attori, e al momento è fissato al 26 luglio 2024 per arrivare nelle sale di tutto il mondo.

Film che invece ha già terminato le riprese ma è in post-produzione è Captain America: Brave New World, il cui arrivo in sala è segnato per il 14 febbraio 2025. La sua uscita ancora posticipata dopo Deadpool 3 significa che sta avendo un lavoro sugli effetti speciali molto importante che richiede evidentemente più tempo del film sul Mercenario chiacchierone. Qua comunque i nuovi dettagli sul rinvio di Captain America Brave New World.

Passiamo ora ai titoli del Marvel Cinematic Universe in pre-produzione. Il primo che dovrebbe uscire è l'attesissimo film sui Fantastici 4, cioè il 2 maggio 2025. Ancora poche certezze sul cast, anche se c'è l'incredibile rumor di Cillian Murphy come Dottor Destino che farebbe la gioia di tantissimi fan.

Poi abbiamo Thunderbolts, fissato per il 25 luglio 2025: qui abbiamo qualche notizia più certa sul cast ma ancora poche sulla trama.

Ultimo film su cui i Marvel Studios stanno lavorando al momento è Blade, lungometraggio che ha subito tantissimi rinvii, cambiando regista e sceneggiatori. Per ora dovrebbe arrivare in sala il 7 novembre 2025, ma chissà se rispetterà questa data.

In sviluppo ci sono ovviamente anche i prossimi due Avengers, cioè The Kang Dynasty e Secret Wars, ma ovviamente non sono ancora entrati in pre-produzione.

Secondo voi i Marvel Studios riusciranno a rispettare queste uscite per i film su cui stanno lavorando? Diteci la vostra nei commenti!